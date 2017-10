«El partido no ha tenido nada» Domingo, 22 octubre 2017, 10:25

El técnico del Cáceres compareció resignado tras la contundente derrota de su equipo. «Quiero dar la enhorabuena a Breogán porque ha sido justo vencedor. El partido no ha tenido nada. Hay lecturas muy simples. Perdemos muchos rebotes y muchos balones. Han dominado el juego en la pintura y encima han podido crear desde dentro para los tiradores». Ñete Bohigas reconocía la superioridad rival. «El poderío físico del Breogán nos ha marcado desde el principio. Nosotros lo hemos intentado, pero el partido se nos puso muy cuesta arriba desde el primer minuto. No encontrábamos referencias en ataque. Tenemos un juego limitado a nuestros tiradores exteriores y hoy los tiros no entraban. Nos está pasando factura tener mermado el juego interior. Tenemos que mejorar y buscar referencias dentro para poder crear más juego fuera». Sobre la lesión de Parejo confía en tenerle la próxima jornada. «Parejo se llevó un golpe en un ojo y le han dado puntos. Espero que no sea nada».