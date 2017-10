LEB ORO Parejo: «Estamos en la buena línea» Tras la victoria ante el Barça, el capitán del Cáceres celebra la comunión entre equipo y afición J. C. CÁCERES. Domingo, 8 octubre 2017, 09:51

«El ambiente que se vivió fue de fiesta, con la gente volcada desde el principio. Nos sentimos muy bien. Al final nos relajamos debido a la diferencia en el marcador, pero estamos en buena línea y debemos seguir trabajando así». Tras la incontestable victoria del viernes frente al Barça B, estas eran ayer las palabras de Luis Parejo, un capitán del Cáceres que este sábado disfrutó junto a sus compañeros de la Semana de la Torta en Casar de Cáceres.

El primer triunfo de la temporada frente a un Barça B que llegó mermado al Multiusos con las ausencias de Marc García y Herun ha supuesto una inyección de moral en el seno del equipo verdinegro. Todo en medio de un excepcional ambiente de baloncesto como el que se pudo vivir en el esperado regreso del Cáceres a su cancha.

Pese a no estar todavía a su mejor nivel, el encuentro también sirvió para que Nikola Rakocevic fuese cogiendo sensaciones de cara a su puesta a punto. El balcánico no estuvo acertado de inicio, pero su rendimiento fue de menos a más. Según sostiene, la fecha para ver al mejor Rakocevic no está lejos: «Físicamente no estoy lo mejor posible, pero cada día me veo mejor. Queda poco para encontrarme como quiero estar». El francotirador balcánico, que despidió el envite con 15 puntos, no resta ni un ápice de importancia al triunfo conseguido: «Era un partido complicado contra un equipo que suele hacer bien las cosas. Pensábamos que no iba a ser tan fácil, pero sabíamos que teníamos que salir a tope».

El Cáceres no tendrá mucho tiempo más para disfrutar de su primera victoria, pues el equipo extremeño tendrá que comenzar a preparar el encuentro de este próximo miércoles ante Palma (Son Moix, 20.30 horas). Los baleares, también con un triunfo y una derrota, vienen de lograr su primera victoria en Lleida.