BSR Omid, el misil que vino de Irán Omid, antes del entreno del Nuria Cabanillas de este jueves. :: pakopí De Teherán a Badajoz haciendo escala en Turquía, Hadiazhar se incorpora al Mideba para ser pieza clave MARCO A. RODRÍGUEZ Sábado, 18 noviembre 2017, 09:18

Badajoz. Llegó, vio..., y no venció como Julio César, pero sí convenció. El iraní Omid Hadiazhar aterrizó en el Mideba a principios de noviembre, concretamente un jueves, y ese mismo sábado su nuevo club tenía una cita importante en Madrid ante Ilunion, al que endosó 38 puntos para que los pacenses rozaran la proeza en el feudo del campeón (68-64). No pudo ser, pero dejó patente que este misil de baloncestista tendrá un papel destacado en su nuevo entorno. «Es una máquina», dice de él su entrenador Jorge Borba, quien llevaba tiempo detrás suya y quien se comunica con él, en ocasiones, vía traductor de Google.

Y es que el problema no se ciñe al parqué sino fuera de la pista, en especial el idioma. No habla casi nada de español, aunque dice que aprende rápido en las clases que ha iniciado hace unos diez días, así que el inglés es su único lenguaje pese a la universalidad del baloncesto. «A veces, para hablar de cosas más complicadas, tenemos que usar el traductor de Google y buscar las frases en persa, el resto en inglés», comenta Borba. «Aprendo como puedo. Creo que el español es difícil de aprender», aduce el baloncestista. Del deporte de la canasta se puede conversar algo con él, pero intentar ahondar en asuntos como los derechos humanos o los regímenes totalitarios es misión imposible. La sensación de quien escribe es que dicha incomprensión le alivia. Asegura que en Irán se vive muy bien y no saber nada de eso que se le cuestiona, quizá porque las barreras idiomáticas son tan difíciles de superar como las arquitectónicas. «Me gusta mucho Irán. Se vive muy bien allí. Yo vivo en Teherán cuando se acaba la temporada y he terminado con la selección. No es muy diferente a como se vive en España o en otro país de Europa», intenta convencer y convencerse, dejando de lado las flagrantes agresiones a los derechos humanos o la ausencia de libertades de un país cuyos presos políticos se partirían de risa al comprobar la actualidad española.

Carlos González, compañero en el vestuario midebista y asturiano, es uno de los que mejor domina la lengua de Shakespeare, así que le ayuda bastante en un acoplamiento que califica como muy bueno. «Me gusta estar aquí. Hace tiempo que quería venir a España porque quiero conocer otras ligas, igual que mi compañero Belaid», razona Omid, natural de Teherán y de 25 años.

LAS FRASESOmid Hadiazhar Jugador Mideba «Se vive muy bien en Irán, no hay muchas diferencias con España u otros países de Europa» Jorge Borba Entrenador«A veces tenemos que usar el traductor de Google y buscar las frases en persa»

Accidente con 14 años

Cuando tenía 14 años sufrió un accidente con una motocicleta por el que le tuvieron que amputar la pierna derecha. Han transcurrido ya más de diez años de aquello y lo tiene muy superado. «Fue duro, pero un año después ya estaba haciendo todas las cosas. El baloncesto me ayudó mucho a superarlo». Antes de aquel trágico suceso, practicaba numerosos deportes, sobre todo el karate. En su país -la cuna del polo- la lucha libre es el deporte nacional y el fútbol el más mediático, mientras el baloncesto se sigue cada vez más gracias a los éxitos de su selección, que acaba de proclamarse subcampeona de Asia y Oceanía con Omid como 'MVP' del campeonato.

Desde el lejano oriente, y tras tres años en el Galatasaray turco, este pívot con buena muñeca se incorpora al Mideba para aportar anotación y experiencia internacional. «Puedo hacer de todo. Ayudar con los puntos y también en la circulación del balón. Me gusta este equipo, trabaja muy bien y estoy muy contento aquí». Aunque no se lo crean, lo primero que dice cuando es preguntado por Badajoz es que hace mucho frío. Tranquilo Omid, durará poco.