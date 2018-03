LEB ORO Obligado cambio de mentalidad del Cáceres Jakstas, el pasado miércoles ante el Valladolid. :: l. c. Ñete Bohigas confía en la honradez de su grupo para superar la situación más crítica de la temporada J. CEPEDA CÁCERES. Viernes, 23 marzo 2018, 08:34

Las cinco derrotas consecutivas protagonizadas por el Cáceres obligan al equipo de Ñete Bohigas a implementar un cambio de mentalidad en la recta final de la liga regular, con tan solo seis jornadas por delante. De ser en las últimas semanas un equipo mermado que aspirada a meterse en los playoffs por el ascenso a la ACB, el conjunto verdinegro tiene ahora como meta conseguir al menos una victoria que permita eludir de forma casi virtual los puestos de descenso. En su momento más crítico de la temporada, la primera oportunidad no tardará en llegar, pues los cacereños se las verán mañana sábado en tierras catalanas ante el Prat (Joan Busquets, 18.15 horas). «Hay equipos que llevan dos meses pensando que lo suyo es eludir el descenso. Ahora nosotros necesitamos un cambio de mentalidad. No queda otro remedio», explicaba ayer ya en frío el técnico cacereño.

Casi sin tiempo para digerir el varapalo sufrido este pasado miércoles en el Multiusos a manos del Valladolid, la plantilla cacereña se ejercitó ayer por la tarde sin Sergio Pérez, con el objetivo de dar descanso al veterano jugador, quien tiene que cuidar especialmente las cargas de trabajo. En la expedición viajará Nikola Rakocevic para hacer grupo, aunque no es probable que pueda todavía disponer de minutos. Sí se espera al balcánico para el encuentro de la próxima semana ante el Lleida.

«Queda trabajo por hacer y creo en la honradez de mis jugadores. El que no esté al nivel de compromiso no podrá jugar los partidos que quedan. Si desconfiamos, tendríamos que bajar los brazos y no quiero hacerlo», mantiene Ñete Bohigas. Respecto a la tardanza en el fichaje del único refuerzo realizado durante la temporada, Bohigas desprende que «se ha hecho lo que se ha podido y eso es lo que quiero pensar», dice refiriéndose a la impopular decisión adoptada por la junta directiva en una campaña que ha estado estigmatizada por las lesiones y la falta de efectivos.

El preparador del equipo verdinegro es consciente de que los suyos estarían virtualmente salvados con una o dos victorias y no descarta ninguno de los duelos para lograr la permanencia, sea cual sea la entidad del rival que tenga enfrente: «Tenemos que estar preparados porque puede llegar en cualquier cancha. Ojalá sea contra el Prat». Un partido ante el tercer clasificado de la tabla que, según el entrenador del Cáceres, llega en un momento «nefasto» para su equipo, sin tiempo para ejercitarse hoy tras las once horas de viaje que la expedición consumirá a lo largo de la jornada en el desplazamiento a tierras barcelonesas. Está previsto que los jugadores cacereños suban al autobús a las 09.00 horas.

Con el objetivo de recuperar a su grupo de trabajo en la faceta moral, Bohigas lanza una reflexión: «Hace tres semanas éramos dioses. Éramos los que competíamos con siete o con ocho. Ahora somos los mismos que fuimos a La Coruña y casi ganamos. Esto no cambia en una semana. Somos las mismas personas y hacemos el mismo trabajo», defiende. Sobre la delicada situación, el técnico se mantiene firme: «No tengo vaivenes anímicos»