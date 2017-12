Nuevo auto de fe en la plaza pública del Multiusos El Cáceres pretende regresar hoy ante el Araberri a una doctrina baloncestística más acorde a lo esperado en cuanto a imagen J. CEPEDA CÁCERES. Viernes, 15 diciembre 2017, 08:20

Con su escapulario medieval y sus cruces rojas, el Cáceres estará obligado a salir hoy a la plaza pública del Multiusos ante Araberri (21.00 horas) para protagonizar un nuevo auto de fe. Las tres severas derrotas ante Valladolid, Prat y Lleida han caldeado los ánimos entre buena parte de unos aficionados que hoy llevarán consigo el 'Manual de Inquisidores' para cotejar de primera mano si los de Ñete Bohigas regresan a la buena doctrina baloncestística, no ya a la de las victorias, sino más bien a la de una imagen más acorde a lo que se espera de una plantilla profesional.

«Tengo la necesidad de pedir disculpas a los aficionados no por las derrotas, pero sí por la imagen que hayan podido tener de nosotros en los últimos partidos. Personalmente pido perdón porque lo creo necesario. Hay circunstancias que nos han podido y no tiene que ser la excusa. Espero que no vuelva a pasar», espetó ayer el técnico cacereño en su comparecencia pública previa al encuentro de esta noche.

Aunque recalca que su equipo está a tan solo una victoria del séptimo clasificado, Bohigas es consciente de que su grupo de trabajo ha de dar un golpe de timón para enderezar el rumbo: «Cuando nos pasan estas cosas y son reiteradas, me preocupa. Se puede perder porque es una parte más del juego, pero no podemos ser blandos. Estamos tratando de reinventarnos».

Con un triunfo más que el equipo cacereño, Araberri se presenta en tierras extremeñas con el afán de consolidarse en la zona media de la tabla. Un adversario que, según entiende el preparador del Cáceres, tiene varios puntos fuertes: «Es uno de los equipos más dinámicos de la liga. Tienen anotación y valentía a la hora de tomar decisiones, así como la filosofía del ritmo y la vocación de correr». Buena culpa de ello la tiene el base estadounidense Alec Wintering, caracterizado por su explosividad en el uno contra uno para penetrar la defensa rival, con buenas dotes para la finalización y también para asistir a sus compañeros. Por si fuese poco, el base está bien respaldado en las alas y en la pintura por jugadores como Edwards y Fede Uclés, quienes también asumen gran parte del protagonismo en cuanto a anotación. Todo ello sin olvidar a un Johnny Dee que está ofreciendo un más que digno rendimiento en el equipo dirigido por Antonio Pérez.

Aunque el Cáceres saldrá a escena con la intención de redimirse, lo cierto es que los problemas en la enfermería no están todavía totalmente subsanados, sobre todo en el caso de Luis Parejo. Tanto el almeriense como Nikola Rakocevic ya han tomado parte activa en algunas sesiones de grupales de trabajo, pero ambos estarán lejos de poder dar sus mejores versiones en el aspecto físico tras estar prácticamente una semana parados. Rakocevic tendrá minutos casi con toda seguridad, pero no así el capitán del equipo, al menos sobre el papel.

Bohigas apela a la calma con el objetivo de poder remontar una situación adversa para un club que por primera vez en su historia ha perdido tres partidos consecutivos por una diferencia igual o superior a los 20 puntos. Un concepto, el de la calma, que el técnico verdinegro quiere utilizar dentro de su propio vestuario: «Fuera de aquí, no la pido ni la quiero».

Tal y como ya sucediese con la primera racha del equipo al inicio de la presente temporada, el entrenador cacereño intenta quitar presión sobre el objetivo de luchar por los playoffs de ascenso: «Conseguirlos era un éxito y no estar no sería un fracaso», sentencia Bohigas.