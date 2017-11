LEB PLATA Nueva reválida para la segunda unidad Mario Álvarez. :: PALMA El Extremadura Plasencia visita a La Roda sin Adrián Fuentes y con el ánimo de superar el bache de las últimas jornadas JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Sábado, 18 noviembre 2017, 09:30

No será por falta de oportunidades. El que más y el que menos ha tenido lugar y momento para reivindicar un sitio en los esquemas de Carlos Díaz. Y si no lo han hecho hasta ahora, no hay problema. En La Roda van a tener una nueva reválida (Pabellón Juan José Lozano, 19:00 horas), ya que Adrián Fuentes guardará descanso una semana más por su rotura fibrilar e incluso Robert Valge es duda tras recibir cinco puntos en el cuero cabelludo por un codazo en un entrenamiento.

No es el mejor escenario para iniciar una reacción o demostrar cosas que no se han enseñado hasta el momento. La Roda ha hecho un fortín de su pista, donde no pierde desde la primera jornada. Es una cancha extremadamente complicada para el resto de equipos, ya que le faltan varios detalles para adaptarse a la homologación exigida por la LEB Plata. No hay parqué y las canastas cuelgan del techo. «Las rodillas se resienten y, al no tener base la canasta, muchas veces pierdes la referencia del aro», señala Mario Álvarez.

Pero La Roda ya ha demostrado que lo sabe hacer en casa o fuera, donde suma victorias en Ávila y Zamora. Con un balance de 5-3, transita de forma cómoda en la clasificación. Todo ello a pesar de ser un debutante en la competición que ha apostado por mantener el bloque del año pasado.

»Son diez buenos jugadores y un equipo que no se ve afectado si hay rotación. Es a lo que nosotros queremos llegar. Hay que quitarse los nervios y asumir que el tiempo que estemos en pista, ya sea 10 ó 15 minutos, hay que aprovecharlos al máximo», indica Mario Álvarez.

El jugador de referencia de la plantilla rodeña es Placide Nakidjim, que promedia 13,8 puntos, 9,1 rebotes y 19,5 de valoración.

Carlos Díaz ha trabajado más esta semana en recuperar al equipo, anímicamente y físicamente, pero sí es cierto que introducirá novedades tácticas para recuperar sensaciones y salir indemne ante un equipo especialista en provocar la pérdida de balón de su rival. «Son defensivamente muy intensos, y han tenido la suerte de que las lesiones les han respetado».