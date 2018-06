Ñete Bohigas se sube al carro del Cáceres Afrontará su sexto curso en el banquillo cacereño y trabaja en la búsqueda de una plantilla competitiva, que ilusione y mire más al largo plazo MARCO A. RODRÍGUEZ Badajoz Martes, 19 junio 2018, 09:05

«Ya le conocéis bastante bien porque Ñete es historia del club. Fue fácil llegar a un acuerdo con él y ahora nos ponemos en faena para hacer un equipo competitivo para el próximo año del que la gente pueda sentirse orgulloso». Son palabras del nuevo gerente del Cáceres Patrimonio, Sergio Pérez, segundos antes de dar voz a su renovado entrenador. Y es que en las instalaciones de Gedauto Car Seat no se oficializaba a un técnico desconocido que acaba de aterrizar en el club cacereño. Ñete Bohigas sumará desde este otoño su sexta temporada consecutiva en el banquillo del Multiusos, algo que casi lo convierte en rara avis de un baloncesto tendente al incesante cambio de cromos. «Estoy muy feliz. Para mi supone mucho porque entrenar es mi ilusión y entrenar en Cáceres multiplica ese tipo de expectativa. Estoy, si cabe, con ganas renovadas con un proyecto nuevo en el que hay un impulso a medio y largo plazo del club y me siento muy orgulloso de poder participar en este nuevo impulso. Estoy con ilusiones renovadas, como siempre. No por el hecho de llevar muchos años entrenando se pierde la ilusión. Yo no lo hago y estoy con muchas ganas de empezar», fueron sus primeras frases.

Tras las palabras vienen los hechos y la tarea ahora consiste en afianzar un plantel de garantías, si bien el entrenador precisa dos aspectos a tener en cuenta. El factor tiempo, porque el horizonte que se contempla no incluye en exclusiva la temporada 2018/19. Y la dificultad. Interesan varios jugadores de caché con los que habrá que sentarse a negociar y convencerles. «Esperamos confeccionar una plantilla lo suficientemente competitiva como para ilusionar a la gente y ese es el trabajo que nos queda ahora. Queremos un proyecto que no sea cortoplacista, que mire más allá. No va a ser fácil renovar a todos los que queremos porque hemos conseguido que aquí crezcan, se han revalorizado, pero es la tarea en la que estamos, con esas primeras piezas, pero no las voy a decir porque entonces daría muchas pistas sobre los que no contamos con ellos. El tema económico lo dejo en manos del gerente y el presidente; lo único que puedo decir es que haremos el mejor equipo posible mirando más al largo plazo». Sin dar nombres, se refiere a aquellos que han sentido de verdad el club, que no pasaron por tierras extremeñas como mercenarios. En la mente de todos están los Rakocevic, Parejo, Corrales..., y alguno más. Prácticamente, los que salvaron la categoría en el tercio final de una campaña plagada de lesiones e inconvenientes. «Quiero gente comprometida, y eso no depende de la edad. Quiero gente de club y del entrenador, sean veteranos o no, que quieran ayudar a crecer al club».

Según vaticinó, el estilo de juego lo marcarán sus jugadores. Aseguró tener su idea de juego y quiere efectuar cambios respecto a la temporada pasada para mejorar, pero hasta que no tenga a los jugadores no decidirá qué línea de juego seguir. «Sí sé que quiero mejoras físicas en el vestuario y la idea de jugar rápido no se me quita de la cabeza», añadió.

Para razonar su continuidad o presencia en la comparecencia de ayer, Bohigas recalca aspectos más anímicos que baloncestísticos. «Aquí estoy en mi casa y rodeado de más gente que me quiere que los que no. He aprendido a mirar hacia dentro y veo lo afortunado que soy. Me gustaría transmitir esa idea a mi equipo el año que viene».

Además de Sergio Pérez, Ñete Bohigas fue presentado en compañía de Alfonso Pulido, jefe de ventas de Seat, patrocinador de un Cáceres que pone la primera piedra de su próximo edificio.