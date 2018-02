LEB ORO Ñete Bohigas: «Hay que seguir creciendo, pero con los pies en el suelo» Ñete Bohigas. :: hoy El técnico del Cáceres avisa de la dificultad del choque de mañana frente a un Sammic en plena batalla por la salvación J. CEPEDA CÁCERES. Jueves, 22 febrero 2018, 08:30

Lesión de Warren Ward al margen, todo son sonrisas en el Cáceres. La segunda victoria de la temporada del equipo verdinegro a domicilio, la protagonizada en Logroño ante Clavijo el pasado viernes, ha colmado de tranquilidad al grupo de trabajo de un Ñete Bohigas que celebra que los suyos tuviesen la «suficiente sangre fría» en la recta final del encuentro frente al conjunto riojano. Gracias a este triunfo, el Cáceres afrontará mañana viernes al abrigo de su público ante el Sammic de Azpeitia (Multiusos, 21.00 horas) la nueva jornada liguera desde los puestos de playoffs: «Ahora hay que seguir creciendo, pero con los pies en el suelo», sosiega el técnico extremeño.

Con la salvación prácticamente en el bolsillo, con seis partidos de ventaja a falta de once jornadas para finalizar la liga regular, el Cáceres estará obligado a partir de ahora a mirar hacia arriba si no quiere quedarse sin objetivos de forma prematura. Sobre todo una vez se ha superado el peor bache de la temporada respecto al escaso número de jugadores. No obstante, Bohigas prefiere no cargar con tal responsabilidad a sus jugadores: «Siempre hemos dicho que íbamos a pelear por los playoffs y que jugarlos sería un sueño. Con las lesiones, el objetivo era conseguir la permanencia y luego ya veríamos».

Como aviso a navegantes, el preparador del Cáceres desconfía de su rival de mañana. Un adversario que está jugándose literalmente la vida en la categoría, con tan solo un partido de ventaja respecto a los puestos de descenso, los ocupados por Clavijo y Palma, ambos con seis victorias. «Nos ganaron en su casa y ya sabemos cómo son. Están compitiendo a muy buen nivel en las últimas jornadas y será un partido duro. Se están jugando mucho, por lo que el encuentro no será más fácil de lo que pudo ser ante Palencia o Melilla», avisa Ñete Bohigas.

Semana tranquila

Con la ayuda de algunos de los jugadores vinculados en la presente semana de trabajo, el Cáceres está gozando de unas sesiones tranquilas y sin contratiempos en el aspecto físico. No obstante, y a pesar de que el canadiense Warren Ward ya ha comenzado a realizar ejercicios de recuperación para solventar sus dolencias en la rodilla izquierda, el entrenador verdinegro no hace cábalas: «Lo de Ward va para largo y no me hago ilusiones para tenerlo en un futuro cercano. No es cuestión de dos semanas ni de tres».

De esta forma, está por ver si el todavía máximo anotador del equipo podrá llegar en óptimas condiciones a la recta final de la liga regular, así como a los hipotéticos playoffs de ascenso a la ACB. Sobre esto último, la de mañana será una buena oportunidad para que los extremeños presenten una candidatura con verdadero peso específico.