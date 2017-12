NBA Marc Gasol, multado con 15.000 dólares por lenguaje soez Marc Gasol, durante el partido ante los Timberwolves. / Karen Pulfer Focht (Efe) «¡Ganamos, así que a la mierda!», proclamó el pívot español de los Grizzlies tras la victoria con que su equipo puso fin a una racha de once derrotas consecutivas COLPISA / AFP Jueves, 7 diciembre 2017, 16:09

Marc Gasol, pívot español de los Memphis Grizzlies, ha sido multado con 15.000 dólares por el empleo de un lenguaje soez en una entrevista posterior al partido ante los Minnesota Timberwolves.

"Marc Gasol fue castigado por su uso de lenguaje obsceno en una entrevista en vivo", señaló en un comunicado el vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Baloncesto de la NBA, Kiki VanDeWeghe.

Después del triunfo de Memphis (95-92) ante Minnesota el lunes, que puso fin a una cadena de once derrotas seguidas, Marc Gasol expresó su alivio y soltó una expresión soez ante las cámaras. "Overoll, we won so fuck it!" ("¡Ganamos, así que a la mierda!"), manifestó.

Pese a que los Grizzlies no están teniendo una buena temporada, Marc Gasol se mantiene como el mejor jugador de su equipo al promediar 19 puntos, 8,9 rebotes y 4,3 asistencias por partido.