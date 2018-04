Cleveland se mete en un lío sin Calderón LeBron James anotó 28 puntos y capturó 12 rebotes en la derrota de los Cavs / AFP Indiana le remonta 17 puntos tras el descanso con un enorme Bogdanovic para adelantarse en la serie 1-2 MARCO A. RODRÍGUEZ BADAJOZ Sábado, 21 abril 2018, 19:19

Los Cavs acudieron al Bankers Life Fieldhouse de Indianápolis casi de etiqueta, todo el plantel con el mismo traje gris, impecables –alqo que no se estila en la NBA pese a que la liga impuso limitaciones- fruto de los 70.000 dólares que LeBron James se gastó para que sus discípulos vistieran uniformados. Pero si hubo un traje en el tercer partido de la serie fue el que les confeccionó Indiana desde el tercer cuarto. Los Cavs, tras una gran primera parte que culminaron con 17 puntos de ventaja (57-40), fueron arrollados (92-90) tras el descanso por el empuje de unos Pacers mentalizados para dar la gran sorpresa de estos playoffs. Remontada a base de férrea defensa, intensidad y un enorme Bogdanovic, aquel canterano del Real Madrid que cuando tiene la mano fina hace estragos. Siete de nueve triples firmó con su muñeca croata para meter en un lío al campeón de hace dos años. Sea casualidad o no, el técnico Lue se olvidó de José Manuel Calderón, que no dispuso de un solo minuto pese a que el base titular George Hill pasó desapercibido en la debacle tras la reanudación aquejado de molestias en la espalda. Indiana se adelanta como ya hiciera en la noche inaugural 1-2 y el domingo, en la cuarta cita de esta eliminatoria, puede dejarla casi finiquitada.

Aunque no lo parezca, LeBron es humano y no todos los días puede anotar 46 puntos. Así que comenzó el choque más contemplativo e intentando involucrar a los suyos en la ofensiva. Sea por los trajes de la estrella o no, lo cierto es que la puesta en escena de los Cavaliers fue fantástica, de las mejores dentro de una temporada tan gris como la vestimenta de este viernes. Ayudas en defensa para cerrar las penetraciones de Oladipo, dominio en el rebote, acierto en los tiros con un Kevin Love más inspirado,…, el arranque soñado para poner las cosas en su sitio ante el aspirante. El entrenador dijo en la víspera que quería ver más aportación de su vestuario y lo estaba viendo desde primera fila, por ejemplo, con los 9 puntos de Hill. El primer cuarto acabaría 17-30 con buenas sensaciones en los visitantes.

A Indiana no se le veía el desparpajo mostrado este curso, como si la responsabilidad ante su hinchada les pesara. Después Bogdanovic y compañía se desquitaron de un temor que mudó al otro lado de la cancha. Love pudo mantener las diferencias en el descanso de LeBron del segundo acto y Cleveland llegaba al intermedio con la máxima diferencia de 57-40. James sumaba 13 puntos y el resto del equipo 44, una gran señal.

Tras el paso por los vestuarios, los Pacers comienzan a impregnarse del espectacular ambiente que se vive en su hogar, con la grada amarilla casi en su totalidad, y en seis minutos rebaja la escapada a diez puntos (51-61). Un recorte que proseguiría en el último periodo, con unos Pacers ya desatados, defendiendo como posesos y frenando a la escuadra rival, desde su gran estrella al último de la fila. Nada de Korver, casi nada de Green salvo un matazo impropio de su escasa sangre, Love desaparecido y los jóvenes del multitraspaso Nance, Clarkson y Hood demostrando que todavía les queda para subir de nivel. 63-69 finalizaría el tercero e Indiana cada vez más cerca de unos Cavs en los que no había noticias de Calderón, sentado en el banquillo pensando que ésta no sería la noche de ayudar a su franquicia.

Bogdanovic, que firmaría 30 puntos, seguía cosiendo a triples la devaluada defensa del adversario, menos atenta que antes. Thaddeus Young y Myles Turner se imponía bajo los aros y los exteriores de Indiana sometían a una descomunal presión a unos Cavs perdidos en su caos. La remontada culmina con el 75-75 a 8 minutos del final. Indiana saborea ir por delante en el marcador y ya no quiere dejar de paladearlo. Tres triples inverosímiles de LeBron ('sólo' 28 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias) y uno más de Kevin Love (19 y 6 rebotes) permitieron que Cleveland tuviera opciones, pero la tormenta ya estaba desatada y no pudieron frenarla.