NBA 'Cavs' salva un casi 'match-ball' con Calderón titular Calderón saluda a LeBron James en el cuarto partido. :: cavs. com El base extremeño colabora con su labor grupal y cinco puntos en 19 minutos al empate de la serie ante Indiana (2-2) MARCO A. RODRÍGUEZ Martes, 24 abril 2018, 08:35

badajoz. Tiene mérito que José Manuel Calderón, que de currículo no anda nada corto a sus 36 años, esté cada noche presto al mejor servicio posible en beneficio de su franquicia. En un gremio donde sobra el ego, cualquier otro estaría pensando en algún lugar paradisiaco donde comenzar la temporada estival. Como ocurrió en la 'regular season', en menos de 48 horas ha pasado de no disponer de un solo minuto de juego a ser titular en un choque donde su equipo se jugaba el futuro en unos inquietantes playoffs para Cleveland. Salir en el cinco inicial es un privilegio en una liga tan competitiva como la NBA -aunque los entrenadores suelen guardarse alguna carta en el banquillo-, mientras que la condena al ostracismo apareja un pérdida de imagen y, sobre todo, de contratos que se esfuman. Al de Villanueva de la Serena todo eso le importó muy poco, pese a que debió tener presencia en el tercero por las molestias de George Hill, y salió al Bankers Life Fieldhouse de Indianápolis como si no hubiera un mañana. Sus 19 minutos de baloncesto grupal, unidos a cinco puntos, dos rebotes y dos asistencias, ayudaron a que los suyos salvaran lo que sería un casi 'match-ball', ya que los Pacers rondaron el 1-3 en un final apretado. Tras el 100-104 en el cuarto partido, la serie está igualada 2-2 y ahora retorna a Cleveland para la quinta cita.

Ciertas similitudes con el anterior encuentro, con unos Cavs de buena puesta en escena pese a que Kevin Love tuvo que sentarse demasiado pronto al cometer su segunda falta. No tuvo su mejor noche de todas formas (5 puntos con porcentajes paupérrimos) el ex de Minnesota, donde hacía números descomunales que no han tenido continuidad en el estado de Ohio. No es lo mismo jugar para sumar estadística que hacia objetivos más serios y con la presión de pertenecer a un candidato. Y si en ataque no está, en defensa menos. Domantas Sabonis, hijo de Arvidas, fue de los mejores de Indiana con 19 puntos; otro interior, Myles Turner, se fue a 17; y un tercero, Thaddeus Young, capturó 16 rebotes. Es evidente el agujero en la pintura.

El primer cuarto acabaría 24-30 con un alucinante triple desde su campo de J.R Smith. La ventaja crecería en el segundo hasta el 50-60 con un destacado LeBron James, que contabilizaba al descanso 23 de sus 32 puntos totales. El 'Rey' no estaba dispuesto a que la eliminatoria quedara casi a expensas del milagro y repitió otra gran actuación añadiendo a su cuenta 13 rebotes, 7 asistencias y 2 tapones. Tuvo un bache en el tercero y comienzo del cuarto periodo, pero en el tramo final regresó a su habitual fiereza.

Dos triples de Korver cuando Indiana se puso 93-91 pusieron freno a la remontada del aspirante La eliminatoria regresa a Cleveland, escenario también de un hipotético séptimo partido

Porque Indiana, pese a que Bogdanovic y Oladipo eran frenados, pudo repetir remontada y causar pavor en los subcampeones, que contaron con un minuto de gloria de Korver con dos triples cuando el sol más calentaba (93-91 abajo) que refrescaron las posibilidades de victoria visitante. El ex de Atlanta firmaría 18 puntos y permitiría a LeBron poner la puntilla al aspirante amarillo. Indiana pierde la ocasión de su vida y ahora Cavaliers recupera el factor cancha en una serie que vuelve mañana a Cleveland, escenario de un hipotético séptimo partido.