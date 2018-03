Calderón, en su momento más dulce con los Cavaliers Calderón entra a canasta ante el base de Toronto Lowry. :: cavs.com Sus 14 puntos sin fallo en los triples (4 de 4) contribuyen a la victoria de los 'Cavs' ante el líder del Este Raptors; LeBron se deshace en elogios hacia el extremeño MARCO A. RODRÍGUEZ Badajoz Viernes, 23 marzo 2018, 08:33

Los 'Cavs' se están dando cuenta de que, cada vez que llaman a Calderón, el de Villanueva siempre responde pese a que muchos querían retirarle antes de tiempo. En un mundo de egos en el que todos se creen estrellas, es un ejemplo de profesionalidad ya que no es sencillo estar y jugar a tope pese a no entrar en la rotación. Por eso el extremeño atraviesa su momento más dulce de la temporada con el subcampeón de la NBA. La pasada madrugada fue titular y permaneció en pista 27 minutos en los que anotó 14 puntos que contribuyeron a la fantástica remontada (132-129) ante sus ex de Toronto, líder del Este.

No falló un solo triple (4 de 4) y aportó en otras parcelas como la dirección, con cuatro asistencias, además de un rebote y su clásico saber estar. Promedia en el mes de marzo unos 20 minutos por noche (19,5) con 7 puntos y casi 3 asistencias de media. En febrero se quedó en apenas 5,7 minutos por partido y en enero fueron 12. Su mejor racha fue en diciembre, con 22, en otro estirón de Cleveland en el que volvió a contar para un entrenador Lue que sigue ausente por su misteriosa enfermedad. Y para cerrar los datos, uno más. Cuando su equipo gana juega 19,5 minutos. Cuando pierde, baja a 11,1.

Números y palabras

En un deporte donde prevalecen los números, las palabras también tienen eco. Por encima de la estadística o el acierto en el lanzamiento, lo que más destaca de sus últimas actuaciones no sucede con el cronómetro en marcha sino en la trastienda del partido. Son muchas las voces que respiran aliviadas cuando él está en cancha, el balance de victorias cuando accede al cinco inicial mejora al cosechado por los demás y los halagos dentro y fuera del vestuario no cesan. Los más recientes provienen del proclamado 'Rey' de Cleveland, LeBron James: «Es un verdadero profesional. No solo está para tirar y es un base muy sólido. No va a hacer nada que no pueda hacer ni va a cometer errores. Siempre he querido tener un jugador así». Palabra de Dios. O al menos del rey de la franquicia de Ohio.

Loas que emanan también de sus rivales, aunque sean excompañeros como DeRozan, estrella de los Raptors: «Fue la persona más positiva con la que me encontré y me dio la mayor confianza para ser el anotador que soy hoy en esta liga», recordaba de la época en que compartían plantel. Más allá del baloncesto va su exentrenador Dwane Casey, también en Toronto: «José es uno de los seres humanos más competentes y completos que existen. Quieres a un tipo así en tu equipo, en tu negocio, en tu empresa, en tu familia, en lo que sea. Es uno de esos tipos que podrían estar teniendo su peor día pero te hará sentir que está listo para contribuir». Se nota que le conocía bien.

Así que se olvidó del olvido al que en ocasiones es sometido en los Cavs y colaboró en la gran remontada ante los canadienses, con los que perdían al descanso 64-79. Brilló el que más suele brillar, James, que se fue a 35 puntos y 17 asistencias con cero pérdidas más un mensaje al mundo de que este candidato será temible en unos playoffs para los que Calderón ya ha mostrado credenciales.