NBA Calderón, baja ante los Wizards por un tendón Viernes, 6 abril 2018, 08:19

Le llega en el peor momento posible, pero mejor no arriesgar porque los playoffs están a la vuelta de la esquina. José Calderón fue baja en la madrugada de este viernes en el choque que los Cavs jugaban ante los Washington Wizards en su cancha del Quicken Loans Arena por molestias en un tendón de su pierna izquierda. Anoche lo anunciaba en sus redes sociales la franquicia de Ohio, que además utilizaba la imagen del extremeño para promocionar el partido. Venía de cuajar su actuación más destacada de la 'regular season' ante sus ex de Toronto Raptors con 19 puntos y un gran trabajo sobre el base 'all star' Kyle Lowry en una cita en la que ya fue tratado de la mencionada molestia, pero para el de ayer se acordó su descanso.