Pau Gasol, clave en la derrota de Marc

El pívot Pau Gasol volvió a mostrar su clase de jugador clave en el trabajo de equipo de los Spurs de San Antonio y se convirtió en el sexto hombre que les ayudó a ganar por 96-82 a los Grizzlies de Memphis en el segundo partido de la eliminatoria de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste.

Además se reivindicó en el segundo duelo contra su hermano Marc Gasol, la gran figura del primer partido, que esta vez fue anulado por la defensa de los Spurs, incluida la labor del propio Pau, decisivo junto con el base Tony Parker en la segunda parte cuando los Grizzlies reaccionaron después de haber estado abajo 26 puntos en el marcador.

El mayor de los hermanos Gasol anotó un triple decisivo a falta de 4:56 minutos para el final del partido que puso el parcial de 88-75 que dio de nuevo la tranquilidad a los Spurs. Pau, que también capturó varios rebotes defensivos claves, se convirtió en factor ganador para los Spurs que ahora tienen ventaja de 2-0 en la serie al mejor de siete.

"Ese era el objetivo ganar los dos primeros partes en casa para poder ir a Memphis sin ningún tipo de presión", declaró Pau al concluir el partido. "Sabíamos que teníamos que jugar concentrados todo el tiempo porque los Grizzlies son un equipo que nunca deja de luchar y puede remontar un partido en cualquier momento".

El mayor de los hermanos Gasol jugó 30 minutos en los que anotó 4 de 6 tiros de campo, incluidos los dos que hizo desde fuera del perímetro, y no fue a la línea de personal. Pero el jugador de Sant Boi capturó cinco rebotes defensivos, dio dos asistencias, perdió un balón, puso un tapón y le señalaron una falta personal. "Siempre he dicho que mi presencia en el campo es para ayudar al máximo al equipo y es lo que he hecho esta noche, salir y hacer las cosas que nos benefician como conjunto", destacó Pau Gasol.

El veterano jugador español destacó que los Spurs mostraron de nuevo que son un equipo con carácter, que sabe reaccionar en los momentos decisivos. "Este equipo tiene carácter, al margen de talento y el deseo para conseguir la victoria", declaró el mayor de los hermanos Gasol. "Tenemos que mantener la misma mentalidad cada noche. Respondimos bien cuando ellos intentaron la remontada y es la filosofía que debemos mantener en cada partido".

No sucedió lo mismo con su hermano Marc, que fue la sombra del jugador del primer partido cuando acabó con 32 puntos, incluidos 25 en la primera parte, y acertar con los tres triples que hizo. Esta vez, la defensa de los Spurs completó mejor labor en su marcaje lo que, unido a la falta de inspiración encestadora, hicieron que los Grizzlies sin su aportación desapareciesen durante la primera parte.

Con el resurgir encestador de Marc, los Grizzlies se volvieron a meter en el partido al forzar siete pérdidas de balón a los Spurs y les endosaron un parcial de 19-34 en los 16 minutos iniciales de la segunda parte. Los Grizzlies anotaron 21 puntos con la combinación del base Mike Conley, Gasol y el ala-pívot Zach Randolph para poner un marcador parcial de 75-71 a falta de 8:37 minutos.

Pero los Spurs reaccionaron con el base francés Tony Parker y Pau Gasol y ahí se acabó el intento de remontada del equipo de Memphis. Marc Gasol, que volvió a ser la primera opción ofensiva de los Grizzlies junto con Conley, anotó 4 de 15 tiros de campo, falló los dos intentos de triple, y acertó 4-4 desde la línea de personal. El jugador de Sant Boi también capturó seis rebotes, incluidos cuatro defensivos; repartió tres asistencias, recuperó dos balones perdió otros dos y le pitaron tres faltas personales.