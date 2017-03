Calderón se estrena con victoria

Con la maldita lesión de Kevin Durant y el fichaje por parte de Warriors de un alero como Barnes en vez de un base como Calderón, el extremeño sufrió un golpe moral, el que puede padecer cualquier deportista al que durante instantes se le había colocado en la parrilla de salida del título. En Twitter, la red social del baloncesto, escribió que estaba «tocado», pero no «hundido». Tres días después, una vez incorporado en Atlanta para sus últimos meses del mismo contrato que firmó con Dallas en 2014, sus sensaciones son distintas. La ilusión renace al pertenecer a una franquicia que no es comparable a la de La Bahía pero que sí le permitirá competir, cosa que no ha hecho precisamente desde aquellos playoffs con el equipo tejano. La madrugada de este jueves, Calderón volvió a sentirse jugador de basket en el Philips Arena georgiano. Se enfundó la elástica de los Hawks para estrenarse con sus primeros doce minutos de juego en su nuevo hogar.

«Por fin de vuelta en la cancha después de estos días¡ Feliz con el debut. El primero ya ha pasado' Gran victoria», señalaba anoche evidenciando un notable cambio de ánimo. La equipación de los Warriors, que la tenía preparada antes de la fatídica lesión que obligó a cortarle, se la quedará de recuerdo, ya que el caprichoso calendario quiso que su primer choque con Atlanta, aunque vestido de calle, fuera ante el que iba a ser su nuevo destino. Un nuevo destino que pagará lo acordado con Golden State y que coincide con lo perdonado a Lakers, así que nada de ganar más de 400.000 dólares en dos horas como se ha dicho.

Se le notó algo desorientado y falló los dos lanzamientos triples intentados aportando sólo una asistencia en doce minutos y medio sobre el parqué, lógico porque no conoce todavía el catálogo de jugadas de un técnico como Mike Budenholzer que admira el deporte de la canasta europeo y no únicamente el norteamericano. Basta comprobar que entre su extenso grupo de fieles ayudantes cuenta con el croata Neven Spahija, ex de Valencia y TAU Vitoria, además de Cibona, Maccabi... Además, hay que recordar que Calderón lleva más de un mes casi inactivo, entre la lesión y que apenas había contado para Walton en los Lakers.

Atlanta ganó a los Nets 110-105 con una gran actuación de su playmaker titular Schroeder, autor de 31 puntos. El alemán fue sustituido por el de Villanueva poco antes de la conclusión del primer cuarto, el momento habitual para introducir a la segunda unidad. El base suplente, el joven Delaney, no jugó por decisión técnica. Los 'Halcones' sufrieron más de lo previsto ante uno de los peores equipos de la liga, pero al final salieron airosos, una película cuyo argumento él conoce a la perfección desde la perspectiva del perdedor.

Ahora el extremeño vuelve a estar en una franquicia ganadora. Nada que ver con Detroit, Knicks y Lakers, donde temporada tras temporada se compite por un renacimiento que nunca llega. Los Hawks, pese a que sus incomprensibles movimientos de las últimas campañas les ha llevado a desprenderse de buenos jugadores como Horford, Teague o Korver, siguen compareciendo en playoffs y este curso se supone que lo harán finalizando entre la cuarta y la sexta plaza del Este. Su pelea estará por pasar al menos una primera eliminatoria de playoffs. De terminar la 'regular season' hoy, a Atlanta le tocaría en primera ronda a Toronto, un cruce que sería muy especial para un Calderón que vuelve a disfrutar del baloncesto.