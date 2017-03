Calderón se abona a la fatalidad

El pasado verano, José Calderón perteneció durante un día a los Chicago Bulls. No llegó a vestirse la elástica de los 'toros' y ni siquiera lidió un entreno. Franquicia histórica en horas bajas, con Pau Gasol en la rampa de salida hacia los Spurs y una guerra por el poder entre sus estrellas Jimmy Butler y Derrick Rose. El extremeño acabaría en los Lakers, fruto de las incontables carambolas que adornan el mercado de la NBA. Aquello no fue un golpe duro. El que ha sufrido entre el miércoles y el jueves sí deja una herida abierta. La de fichar por los Warriors durante apenas una hora y comprobar que no vestirá esa camiseta por una inoportuna lesión de un compañero, la estrella Kevin Durant. Golden State informó ayer por la tarde de que firmaba al alero Matt Barnes para reforzar esa posición. En la madrugada anterior, comunicaban el fichaje del base extremeño para cortarle y dejarle libre menos de dos horas después para ocupar esa ficha del guerrero número 15 con el ex de Sacramento. Basta echar un vistazo al perfil de Barnes en Twitter para valorar lo que supone incorporarse a la deseada franquicia de Oackland.

Crueldad intolerable para un deportista ejemplar de 35 años que en los últimos meses de su contrato estaba ante la oportunidad de su vida, aunque sea en un momento en que no luce en la pista como antes. Da igual. El 'Anillo' se lo enfunda tanto la megaestrella como el último jugador del banquillo, el que menos pisa el parqué. Un título que probablemente nunca tendrá más a su alcance. Los Warriors, al menos, cumplieron con la palabra dada, ya que el acuerdo propició que pudiera desvincularse de los Lakers, pagando el que sería su nuevo propietario una parte de lo que le resta por cobrar del contrato firmado hace cuatro años. Otra cosa es que Calderón, que ahora es agente libre y sólo depende de las ofertas que reciba, firme por otra franquicia que tendrá que pagarle un sueldo distinto o añadido. Hasta ese momento, habrá cobrado lo estipulado en su día y que en su última temporada ascendía a 7,7 millones de dólares.

El extremeño parece abonarse a la fatalidad pese a su envidiable currículo. Si en el pasado hubo lesiones que le privaron de momentos épicos de nuestra selección -desde el oro de los juniors, pasando por la espectacular final olímpica de Pekín en 2008 o el Europeo de 2009- en el presente e inmediato pasado son las consecuencias de la jungla que anida en los despachos de la NBA los que están lastrando su carrera desde que salió de Toronto. Detroit, Dallas, Nueva York, Lakers..., y todo en menos de cuatro años y casi a culebrón por verano.

¿Y ahora qué?

Una vez encajada la pérdida, la pregunta ahora es dónde irá el de Villanueva. Parece descartada la opción de regresar a Europa y el mismo periodista de la ESPN que anunció el 'sí' y el 'no' de los Warriors lo sitúa como primera opción de Atlanta, que está sondeando un base entre los agentes libres. Los Hawks, hoy quintos del Este (34-26), son carne casi segura de playoffs, pero a años luz del paraíso de Golden State. El alemán Schroder es el playmaker titular y Delaney su sustituto. Nada que ver con los Curry, Durant, Klay Thompson y compañía. La jungla es así. Una verdadera lástima.