Calderón no será un 'warrior'

José Manuel Calderón es consciente de que en las últimas temporadas la NBA es una selva, muy lucrativa, pero selva al fin y al cabo. Este miércoles iba a ser un día grande para el baloncesto extremeño, el día del anuncio de su fichaje por Golden State, claro aspirante al título, pero, dado el infortunio que se repite en el ocaso de su carrera norteamericana, ha visto esfumarse su sueño de ser el segundo español tras Pau Gasol en enfundarse el 'Anillo'.

La inoportuna lesión de Kevin Durant la pasada madrugada en Washington ha provocado que los Warriors se decanten por el alero Matt Barnes en vez de por el base de Villanueva de la Serena. Calderón tenía un acuerdo con la franquicia de Stephen Curry que se respetará sólo en parte, ya que le pagarán lo acordado junto con los Lakers, pero le dejarán libre y no se vestirá de corto para otorgarle el hueco del guerrero número 15 a Barnes, también cortado por Sacramento tras la operación que condujo hasta allí a Cousins. El extremeño será agente libre, pertenecerá apenas horas a los Warriors y podrá fichar por el equipo que quiera, aunque con la duda de si podría participar en los playoffs. Algunos medios señalan que sí y otros que tendrían que oficializarlo antes de las 24 horas del 1 de marzo.

En la pista capitalina, Kevin Durant no vio como su compañero Pachulia le caía sobre la rodilla tras un forcejeo marca de la casa con el polaco Gortat. La primera exploración apuntaba a una hiperextensión y la resonancia de este miércoles revela que sufre un esguince en el ligamento de la rodilla izquierda además de un golpe en la tibia, lo que implica un mes de baja y posterior revaluación. Reaparecería en los playoffs, pero el mismo periodista de la ESPN que desveló el interés de Golden State por Calderón informaba de que ahora el punto de mira ha cambiado de dirección y firmarán al ya ex base de los Lakers para dejarle marchar y reforzar la posición de alero con el agente libre Matt Barnes. Aunque nada es oficial probablemente hasta la madrugada del miércoles al jueves, el propio Barnes se felicitaba en Twitter por volver a uno de sus destinos en la liga. Lógico, pues no hay jugador a quien no le apetezca formar parte de ese vestuario con Durant, Curry, Green, Iguodala, etc..., campeón hace dos temporadas y serio aspirante en esta campaña junto con los Cavaliers.

Los Lakers, en concreto Magic Johnson, permitieron a Calderón salir libre antes de la finalización de su contrato porque apenas participaba en la cancha y conocían el interés de franquicias como Golden State o incluso Cleveland, pero ahora todo quedará en el olvido. Los Cavs, que sonaron fuerte para el extremeño días atrás, ya han firmado al veterano de Dallas Deron Williams, mientras que los Warriors prefieren un alero defensivo antes que un director de juego. Ya tienen dos con Curry y Livingston, aunque son dos bases atípicos, el primero un anotador compulsivo y el segundo un jugador al poste para aprovechar su altura. Se suponía que el de Villanueva sería el tercero después de que los de la Bahía despidieran a Weber, quien cumplía su segundo contrato de diez días y no fue renovado.

Aunque puede que durante la madrugada haya algún anuncio, las interrogantes se multiplican respecto al futuro a corto plazo de Calderón. Una vez libre por segunda vez en dos días, se convierte en agente libre y dueño de su destino. El contrato que le acaban de pagar culminaba en junio pero ahora lo hace antes de tiempo. Podría incluso regresar a Europa, aunque él siempre ha dicho que se encuentra muy bien físicamente y que quiere seguir dos o tres años más en la NBA. Se había barajado que Houston e incluso Toronto querían contar con sus servicios. Salvo milagro de que los Warriors se queden -porque la baja de Durant no superará el mes- a José Calderón se le ha escapado el que podría ser el tren de su vida. Seguirá siendo un guerrero, pero no un 'warrior'.