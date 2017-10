BSR El Mideba más internacional Plantilla -faltan jugadores por llegar- y técnicos del Mideba Extremadura para la temporada 17/18, ayer en el Nuria Cabanillas. :: j. v. arnelas El cuadro pacense se estrena este sábado en liga ante Bilbao (Nuria Cabanillas, 18.00 horas) con una plantilla tan numerosa como foránea MARCO A. RODRÍGUEZ Sábado, 14 octubre 2017, 10:18

Cada año por estas fechas, el Mideba Extremadura asalta una nueva temporada en la cúspide del baloncesto nacional en silla de ruedas. Pero en esta ocasión es diferente. En las últimas campañas, además de las lógicas dudas de cada comienzo, se imponían los obstáculos de tener un plantel tan corto que ni siquiera permitía entrenar con fluidez. Eso ya es historia. Para este curso que arranca hoy en el Nuria Cabanillas (18.00 horas) ante el potente Bilbao, el equipo midebista tiene incluso superavit de efectivos. Hasta 16 serán finalmente los jugadores con los que cuente el técnico Jorge Borba una vez que se incorporen todos. Mucha cantidad y también mucha variedad, especialmente en la procedencia del renovado vestuario. Francia, Argentina, por supuesto México, además de Colombia o Lituania, junto con España. Y por si fuera poco, también Irán con su alero internacional Omid Hadiazhar. Todo un crisol de nacionalidades y culturas que coinciden en Badajoz para una de las plantillas más internacionales que se recuerdan en el deporte extremeño.

Borba considera que esta mezcla de países no tiene por qué ir en detrimento de una positiva convivencia o marcha del equipo. «Jajaja. Sí hay más internacionales que otros años. Los idiomas con los que nos comunicamos normalmente son el español y el inglés. No habrá problema. La verdad es que tener un equipo amplio y competitivo es muy importante, sobre todo porque puedes entrenar con normalidad y facilita la preparación de los partidos», comenta el entrenador respecto a su nueva materia prima. A los clásicos guerreros José Cano, Romero, Eusebio, etc., se suma el mantenimiento de los argentinos Gabas y Villafañe o el mexicano Sandoval, que tendrá a su lado a un compatriota: Ezequiel Esparza. Pero se añaden, junto al mencionado fichaje iraní, el colombiano Vargas, el lituano Siaurusaitis y el francés Houcine.

Jugador Puesto País

Borba se muestra muy satisfecho y con ilusión de cara al inicio de la competición liguera. «Sabemos que va a ser una temporada muy larga, pero con muchas ganas de que empiece y con mucha ilusión».

Y para alzar el telón, la visita al pabellón pacense (con entrada gratuita) del Bidaideak Bilbao, todo un aspirante a coloso que en los pasados playoffs finales alcanzaron la tercera posición. «Es un partido difícil ya que ellos han mantenido la base del año pasado con un par de refuerzos completando la plantilla y tienen el equipo completo desde hace varias semanas. A nosotros nos quedan aún varios jugadores por llegar -uno de ellos se incorpora este sábado- pero pienso que va a ser un partido muy reñido y muy emocionante, donde lo daremos todo para que los dos puntos se queden en Badajoz», continúa Jorge Borba.

Esta semana, una expedición del club extremeño acudió a Madrid para la presentación de la presente liga de División de Honor. Una temporada que, como añadido, tendrá el aliciente del regreso de las competiciones europeas a Badajoz, que organizará la Challenge en abril.