Mendoza, árbitra internacional: «Siempre me he sentido respaldada en todo» Mendoza, durante un encuentro en el Multiusos. :: Fernando Pozo La cacereña Esperanza Mendoza, designada árbitro internacional, será testada la próxima semana con vistas a un posible ascenso a la ACB J. CEPEDA CÁCERES. Sábado, 2 septiembre 2017, 09:55

Un 25 de noviembre de 2011 el destino puso a la árbitro cacereña Esperanza Mendoza (25 de diciembre de 1983) en la catapulta hacia el éxito. Fue entonces cuando la lesión de última hora de uno de los colegiados designados permitió que comenzase a impartir justicia en LEB Oro en un Cáceres-Peñas Huesca en el Multiusos. Desde aquel entonces, la progresión de Mendoza ha sido tal que esta misma semana ha sido designada árbitro internacional FIBA, un selecto grupo en el que ha sido incluida junto a 12 españoles más.

«Era algo por lo que llevaba peleando el último año, asistiendo a varias concentraciones para que me vieran internacionalmente. Cuando empiezas en esto, es algo que ni te planteas. Es lo máximo. Estoy muy contenta», expresaba ayer en declaraciones a este diario.

Una oportunidad

Las buenas noticias para esta pionera del arbitraje femenino, al tratarse de la primera mujer en liderar con su silbato una serie final en LEB Oro, pueden no quedar aquí, y es que Mendoza asistirá esta próxima semana a las series en las que se testará la capacidad de ocho árbitros de LEB Oro y Liga Femenina, incluida ella misma, con el objetivo de encontrar savia nueva para la ACB: «Servirá para que nos vean, nos conozcan y decidan».

«En algunos campeonatos he estado con 57 compañeros y yo sola como mujer. Puedes llegar a sentirse un bicho raro»

¿Es una meta llegar a la ACB o no es algo por lo que haya que obsesionarse? «No me obsesiona porque es algo que depende de muchos factores y condicionantes, pero por lo menos la semana que viene tendré la oportunidad de arbitrar tres partidos de equipos ACB. Siempre digo que lo que quiero es seguir disfrutando del arbitraje, ya sea en ACB o en cualquier otra categoría». Cabe destacar que Anna Cardús, la única mujer que hasta ahora arbitraba en ACB, ha decidido colgar el silbato y el nuevo listado de árbitros de la élite aún permanece en el horno.

Echando la vista atrás, Esperanza Mendoza reconoce el valor de lo conseguido y agradece la labor que las distintas federaciones están desarrollando en los últimos años en pro de la mujer: «En algunos campeonatos he estado con 57 compañeros y yo sola como mujer. Puedes llegar a sentirte un bicho raro, pero lo cierto es que siempre me he sentido respaldada en todo».