Lorena triunfa en las Américas Lorena Infantes (segunda por la izquierda) con el bronce cosechado por la sub 17 chilena. La pacense logra con la sub 17 de Chile el bronce en el Campeonato Sudamericano y la plaza para los Premundiales de Canadá JESÚS GARCÍA CABALLERO badajoz. Lunes, 10 julio 2017, 08:54

Lorena Infantes (Badajoz, 1981) ya tiene su primera medalla como entrenadora. Tras cruzar el Atlántico y colgar las zapatillas hace dos años, la exjugadora del Badajoz Femenino logra su primer gran triunfo con la selección chilena sub-17 al conseguir el bronce en el Campeonato Sudamericano celebrado el pasado fin de semana en Sucre, Bolivia. La medalla, además, era el último billete del que disponía el combinado chileno para clasificarse para el Premundial del año que viene, que se celebrará en Canadá. Para Lorena Infantes, este triunfo es «una sensación increíble, ganar una medalla en un Campeonato Sudamericano la primera vez que iba dirigiendo a este grupo es muy difícil», explica.

Chile se jugará el año que viene disputar un Mundial sub-19 por primera vez en su historia, aunque para ello es necesario evitar en los Premundiales a las potencias del baloncesto femenino americano: Estados Unidos, Brasil y Canadá. «Tenemos que ver el grupo que nos toca y después veremos si tenemos opciones o no, pero la verdad es que el haber nos clasificado es muy importante porque es un escaparate para todo», apunta.

Los éxitos recientes han hecho que Infantes cada vez esté más cómoda con su puesto de entrenadora. «Es una sensación increíble. Cuando tú sientes en un grupo que te creen, que trabajan por lo que tú dices, es muy gratificante». Incluso confiesa que ahora se divierte más que cuando era jugadora: «al principio creía que no porque no sentía tanto cuando llegaba la hora de los partidos pero, después de haber cosechado esto, disfruto mucho más como entrenadora que como jugadora», subraya. Su futuro por ahora no le quita el sueño, aunque reconoce que le gustaría «seguir muchos años con este grupo de chicas».

No ha sido el único triunfo de Lorena Infantes este año. La seleccionadora natural de Badajoz también logró la plata en los pasados Juegos Parapanamericanos con la selección juvenil chilena de baloncesto en silla de ruedas. Cuenta Lorena Infantes que la clave para conseguir el éxito con ambas selecciones consiste en «mucho trabajo, mucha entrega, sacrificio y darlo todo. Transmitir todo lo que yo siento, todo lo que yo pienso a las niñas».

Tras un año lleno de emociones, Lorena se encuentra ahora en las islas Bahamas como miembro del cuerpo técnico del campamento 'Baloncesto sin fronteras', un programa de desarrollo de baloncesto organizado por la NBA y la FIBA que utiliza el deporte para efectuar cambios sociales positivos en las áreas de educación, salud y bienestar. Una experiencia «increíble» en la que Lorena Infantes comparte cancha con entrenadores y grandes jugadores americanos como los brasileños Thiago Splitter y Anderson Varejao o el bahameño Buddy Hield.