Martín Fariñas: «A la ACB ya podrá llegar sangre fresca» Martín Fariñas se propone potenciar el baloncesto en Badajoz con acciones de promoción. :: J. V. ARNELAS Martín Fariñas Presidente de la Federación Extremeña de Baloncesto El mandatario federativo del baloncesto regional sostiene que las nuevas condiciones de acceso a la élite relanzarán el deporte de la canasta J. CEPEDA CÁCERES. Domingo, 30 julio 2017, 09:49

Elegido hace un año como presidente de la Federación Extremeña de Baloncesto, Martín Fariñas (Alcántara, 1 de febrero de 1958) ya ha tenido tiempo para comprobar de primera mano la exigencia de ostentar un cargo de tal responsabilidad. En su particular cuaderno de bitácora tiene anotadas sus andanzas para mitigar el problema de la dispersión geográfica en el aspecto competitivo, a la vez que también se ha visto obligado a renunciar a una de sus pretensiones -como era la creación de un grupo extremeño de EBA- a causa de la falta de viabilidad de los clubes para dar el salto. Mientras, Fariñas ya reserva páginas para plasmar nuevos formatos, metodologías y proyectos relacionados con el baloncesto en la región extremeña.

-¿Qué balance hace de su primer año de mandato?

-Ha sido un año de aprendizaje, de mucho trabajo, de comprobar que el personal que trabaja en esta federación es un gran equipo. Positivo y atractivo, aunque difícil en lo personal porque me enfrentaba a algo que no conocía. Cuando uno asume la presidencia, asume el trabajo, las preocupaciones y las alegrías.

-El día de su elección dijo que, si alguna vez fuese injusto, lo sería a favor de los clubes pequeños. ¿Ha tenido la oportunidad de serlo?

-He tenido la oportunidad de acercarme a los equipos pequeños para que no se produzcan injusticias, si las hubiera, dando cariño y resolviendo sus dudas. Hemos intentado dar un trato diferente a aquellos que están un poco más aislados.

-Siendo precisamente la dispersión geográfica uno de los mayores problemas, ¿se están adoptando medidas concretas para mitigar la posible falta de competitividad?

-Vamos a crear un nuevo proyecto de liga en categoría infantil y cadete para que los equipos grandes puedan competir entre ellos a buen nivel, pero sin impedir que los clubes pequeños puedan optar al título. Será un grupo regional con ocho equipos y varios grupos zonales de proximidad. A partir de febrero, los campeones zonales competirán con los campeones del grupo regional. Va ser un formato más divertido y espero que funcione.

-Uno de sus primeros propósitos como mandatario fue crear un grupo extremeño de EBA, algo que no ha visto la luz. ¿Ha desechado esta idea?

-Yo hubiese estado encantado. El criterio era constituir un grupo extremeño de EBA que en la fase final se hubiese juntado con Andalucía para jugar por el ascenso a LEB Plata. El objetivo era abaratar costes y crear competencia en esta primera fase. Tras crear las bases con la Federación Andaluza, hicimos llegar nuestro planteamiento a los clubes de Primera y a algunos otros, pero entendían que aún no estaban preparados para dar ese salto.

-Usted también abogó por que los requisitos de acceso a la ACB bajasen al mundo terrenal. Eso sí se ha conseguido.

-Y ha sido gracias al empuje de todos. La Federación Española ha tomado la bandera del camino a seguir. He tenido muchas conversaciones al respecto con el presidente Jorge Garbajosa y le he felicitado. Esto va a ayudar a que todo el baloncesto se relance. A la ACB ya podrá llegar sangre fresca y aficiones de ciudades distintas que antes no estaban. Cuanto más abierta quede la frontera entre las ligas de la Federación Española y la ACB será mejor para todos.

-Otra de sus fijaciones es la promoción del baloncesto femenino. ¿Se acorta la brecha?

-Seguimos haciendo cosas interesantes. La pasada temporada nuestra selección infantil ascendió de categoría en el Campeonato de España y el Al-Qazeres continúa en Liga Femenina, aunque tenemos la mala suerte de que el Batalyaws no va a salir. Este año los dos equipos de Primera cambiarán de demarcación. Posiblemente puedan ir a Castilla-La Mancha, federación a la que agradecemos su enorme colaboración.

Una mala noticia

-¿Quizás la del club pacense ha sido la peor noticia de la temporada para el baloncesto extremeño?

-Sin lugar a dudas. Será, más bien, la peor noticia de esta próxima temporada. Badajoz necesita baloncesto.

-¿Qué está fallando en esta provincia para que el trabajo que se realiza en la base no tenga su fiel repercusión a alto nivel?

-Se necesitan verdaderos promotores y clubes estables. Los que vienen por abajo están empezando a serlo. Faltan patrocinadores y directivas que sean capaces de aunar voluntades. Espero que a lo largo de esta temporada podamos impulsar el baloncesto en Badajoz. Realizaremos actividades de promoción con alguna que otra sorpresa.

-¿Qué retos hay en el horizonte?

-Vamos a presentar próximamente una nueva plataforma. Habrá una licencia digital para que cada uno la pueda llevar en su teléfono móvil en lugar de la ficha. Crearemos una nueva página web donde incorporaremos toda la información que necesitan los aficionados. En España solo hay dos o tres federaciones que tienen algo similar, por lo que la nuestra va a ser una de las más avanzadas. Nos dará visibilidad y simplificará algunos trámites. Seremos punta de lanza en la gestión y la tramitación. También vamos a crear selecciones de primer año en categoría mini e infantil. Todo ello gracias al apoyo de instituciones y patrocinadores.