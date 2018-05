Baloncesto El Madrid deberá reinventarse sin Doncic Luka Doncic, en la final de la Euroliga 2018. / AFP Ya perdió la magia de Sergio Rodríguez y la casta de Nocioni, decisivos en la Novena, y volvió a reinar AMADOR GÓMEZ Madrid Lunes, 21 mayo 2018, 19:37

A pesar de los gritos de «¡Luka, quédate! ¡Luka, quédate...!» que retumbaron este lunes en la Puerta del Sol durante la celebración de la décima Copa de Europa del Real Madrid, el base esloveno pondrá rumbo a la NBA al término de la presente temporada y el equipo blanco estará por tanto obligado a reinventarse de nuevo sin el talento de quien ahora es el mejor jugador del baloncesto continental. El Real Madrid ya perdió la magia de Sergio Rodríguez y la casta de Andrés Nocioni, decisivos en la conquista de la Novena en 2015 y, a la espera de la resolución del título de la Liga Endesa, el rey de Europa, un auténtico equipo que se crece ante las adversidades y que exhibe ambición y orgullo, deberá afrontar otro reto y comenzar un nueva etapa sin el genio de 19 años, aunque no esté asegurado para él ni el '1' en el 'draft' de la NBA (Phoenix) y ya ni siquiera el '2' (Sacramento) ni el '3' (Atlanta).

Según fuentes de ESPN especializadas en el 'draft', Doncic podría descender hasta la cuarta o quinta plaza del sorteo de novatos, para ser elegido por Memphis o Dallas, respectivamente, aunque al MVP de la Euroliga no sólo el gustaría jugar en los Suns a las órdenes de quien fue el seleccionador de Eslovenia que conquistó el último Eurobasket, Igor Kokoskov, sino que también desearía ser compañero de su amigo Bogdan Bogdanovic en los Kings, ya que considera que «podría aprender mucho de él». «Doncic tiene que estar con los mejores jugadores del mundo y tal vez le echemos de menos, pero es normal. Tiene 19 años y se lo merece», reconoció Rudy Fernández tras ganar la Décima que el Madrid ofreció este lunes al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Sin Doncic, pero con Sergio Llull ya completamente recuperado tras ocho meses de baja -su regreso ha sido clave en la recuperación moral del Real Madrid hacia la gloria -y Facundo Campazzo, ya con dos Copas de Europa en dos temporadas en el Real Madrid, el equipo más laureado de Europa dispondrá la próxima campaña de dos directores de juego de garantías, aunque será necesario un fichaje para sustituir a Chasson Randle. En la anterior Final Four de hace tres años los bases eran Sergio Rodríguez, Llull y Campazzo. De aquel equipo que ganó la Copa de Europa en Madrid continúa la mitad de la plantilla, ya que siguen también Felipe Reyes, Rudy Fernández, Jaycee Carroll y Gustavo Ayón, a quienes se unieron para recuperar el trono, aparte de Doncic, otros jugadores comprometidos que fueron decisivos en la final de Belgrado (Fabien Causeur, Walter Tavares y Trey Thompkins), junto a Anthony Randolph y Jeffery Taylor.

También tuvo que resurgir el Real Madrid esta temporada como consecuencia de sus numerosas lesiones, aunque, como recordó Pablo Laso a sus jugadores tras sacar el billete a la Final Four tras una durísima eliminatoria ante el Panathinaikos, ya sólo podían esperarles «cosas buenas». «Qué año hemos tenido, ¿no? No cabemos en el vestuario de la gente que tenemos. Entre lesionados. ¿Qué más nos podía pasar? Había un día que estos se cachondeaban porque ya se me cayó la cabeza así, ¡bop! ¿Qué más nos puede pasar? Sólo pueden pasar cosas buenas. Todo lo malo ya nos ha ido pasando. Y hemos seguido trabajando. Y vamos a jugar una Final Four. Los cuatro mejores equipos de Europa. Y os habéis ganado estar ahí. Todos los que estáis aquí», les dijo Laso a sus jugadores durante una emotiva charla en el vestuario blanco desvelada entonces por RealmadridTV.

«Cuando empezó el año parecía que todo iba a ser muy complicado por las lesiones, por todo lo que nos ha ocurrido a lo largo de la temporada. Sin embargo, hemos demostrado ser un equipo con carácter, que sabe crecerse ante las adversidades. Todo eso nos ha hecho más fuertes para llegar a tope a la Final Four», reconoció este lunes el capitán, Felipe Reyes, convencido de que el equipo de fútbol también conquistará la Copa de Europa el sábado «y el Real Madrid será el único equipo en la historia que consigue el título continental en fútbol y el baloncesto en la misma temporada».