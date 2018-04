Lebron da vida a los Cavs

cleveland / badajoz. LeBron James volvió a ser la gran figura y salvador de los Cavaliers de Cleveland al aportar 45 puntos para liderar a su equipo al triunfo por 105-101 ante los Pacers de Indiana en el séptimo y decisivo partido de la eliminatoria de primera ronda de playoffs de la Conferencia Este. La victoria permite a los Cavs ganar por 4-3 la serie y disputar desde el martes la semifinal ante los Raptors de Toronto, con ventaja de campo para el equipo canadiense, en lo que será el duelo de revancha de las finales que disputaron el año pasado.

A pesar de sufrir calambres en el tercer cuarto, James, de 33 años, que tuvo que recibir tratamiento en el vestuario, volvió recuperado y evitó que los seguidores de los Cavaliers lo pudiesen haber visto por última vez vistiendo la camiseta de su ciudad ya que este verano podría marcharse.

Lue, técnico de Cleveland, no utilizó a Calderón, ni de inicio ni como hombre de banquillo. Incluso no puso ningún base en su quinteto ya que George Hill sigue con molestias y Clarkson no convence. Todas las hostilidades estuvieron en manos de la estrella local James, que contó con la aportación, por fin, de Tristan Thompson, con 15 puntos y 10 rebotes.

Calderón estará por primera vez en su carrera NBA en una semifinal de conferencia

Aunque sea sin jugar un solo minuto en el partido que decidía la serie, José Manuel Calderón se clasifica por primera vez en su carrera NBA para unas semifinales de conferencia. Nunca antes lo había logrado, ni con los Raptors -que apenas asomaban a los playoffs hace años- ni con Dallas -que estuvieron muy cerca en un cruce ante los Spurs. Y mucho menos con Detroit, Lakers o Knicks, a los que les quedaba muy lejos. El extremeño se verá las caras con sus ex de Toronto.