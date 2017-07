Humildad y sacrificio de primera mano Las chicas miran y escuchan atentas los consejos de Calderón este jueves en su Campus. :: Pedro Atanasio Calderón conversa con sus alumnos del Campus en unas charlas que van más allá del baloncesto; «el respeto es básico», comenta el base MARCO A. RODRÍGUEZ Sábado, 8 julio 2017, 11:00

badajoz. Una imagen, en ocasiones, equivale a más de mil palabras, así que las frases de este reportaje pueden intercambiarse por la mirada de un grupo de chicas que este jueves atendía las explicaciones de todo un referente para ellas, el baloncestista extremeño José Calderón. El nuevo base de los Cavaliers visitó a las infantiles y cadetes para charlar un ratillo y regalarles algunos consejos, por ejemplo, sobre como tirar un tiro libre. Todo un privilegio que le da caché a su Campus, pues el de Villanueva logró el récord de la NBA con aquel mágico porcentaje del 98% en la 2008/09, con los Raptors. Si hay una voz autorizada es él. El maestro perfecto para el baloncesto, y para mucho más.

Así se explica la atenta mirada de sus pupilas, como la utrerana Cristina Fernández, que aparece a su izquierda. «Es un jugador de la NBA y piensas..., ¡ostras!, lo tienes al lado. Seguro que hay mucha gente que estarían locos por verle porque son fans de él y nosotros lo tenemos aquí todos los días, es una sensación muy buena y especial», narra la sevillana. Alicia González, de Talavera de la Reina, subraya que cuando se apuntó «pensaba que él estaría apenas un día y un rato, y sin embargo ha venido mucho por aquí», la seña de identidad que lo diferencia de otros similares con internacionales.

«Me gusta mucho cómo ha explicado las cosas. Se ve que es constante y que se centra en el trabajo. Nos dice más cosas y consejos además del baloncesto», continúa Alicia. «Nos ha contado que el baloncesto y la vida deportiva le quitan mucho tiempo para estar con su familia, pero que cuando está con ella lo disfruta al máximo. También que el partido es la recompensa del trabajo de los entrenamientos y que se juega como se entrena», añade Cristina.

Cleveland resuelto, un alivio

Este año, además, la temprana resolución de su fichaje por los 'Cavs' le ha otorgado la posibilidad de disfrutar más con sus campuseros. A Calderón le satisface tener más tiempo para sus 'clientes'. «Ayudó bastante. El año pasado además se me juntó lo del contrato con los Juegos de Río y me fui con la selección y tuve que hablar con ellos por FaceTime. Así las cosas se hacen mejor porque no hay esa prisa de hacerlo todo el mismo día. Algunos años estaba agobiado porque tenía que viajar a Estados Unidos por el contrato, o para buscar casa o colegio. Este año es diferente. El domingo, cuando ya haya acabado el Campus, me voy a Cleveland con toda tranquilidad para ir mirando esos temas».

Aunque no estuviera la estrella, la organización funciona como un reloj. Repiten cerca del 70 por ciento de los chavales haya estado más o menos en la anterior edición. Saben que si puede, estará. «Tengo la tranquilidad de que tenemos un grupo humano muy bueno, gracias a mi padre, mi hermano y todos los monitores, técnicos, etc. Tienen sus vidas y renuncian a una semana de sus vacaciones». Confía tanto que les deja a su cuidado a su hijo de siete años, Manuel, que convive durante el día y regresa a Villanueva por la noche. «Llega muy cansado. Es pequeño todavía», señala Calderón.

Para el base extremeño, es muy importante inculcar una serie de valones independientes a la esfera baloncestística. «Siempre llevo los de humildad y sacrificio. Lo dejamos claro desde el principio, cuando se conforman los grupos. El respeto también es básico. Y a todo el mundo, desde al conductor del autobús a la forma de comportarnos con los entrenadores, en el comedor, etc. Eso es clave para que aquí todo funcione y yo les digo que tienen que ser buena gente en todo. Después se compite y se hacen cosas, pero siempre desde el respeto al rival, al compañero, a los técnicos, árbitros... Hay que hacerles ver que unas veces se gana y otras se pierde, que los árbitros pueden equivocarse pero otro día te dan más. Son los valores que queremos inculcar. Yo juego al baloncesto porque me lo paso bien, no porque esté obligado a jugar. La clave es que ellos se lo pasen bien».

La idea es que el jugador de la NBA pase un tiempo con cada grupo de edad. 'Calde' recalca que esta vez han utilizado menos juegos y ha preferido que le pregunten mucho. «La primera pregunta les cuesta, pero luego hay muchas y tengo que cortarles. Algunas son sobre lo que han trabajado con los entrenadores. Una chica preguntaba por qué en los entrenos las metía y en los partidos no porque se cansaba y yo le contestaba que eso significa que en los entrenos no se cansa lo suficiente como para acostumbrarse. Me preguntan mucho por los tiros libres. Después firmo camisetas, zapatillas, hago fotos con ellos, etc.».

Ayer viernes, en el último día efectivo antes del regreso a casa de hoy, hubo tiempo para todo. Por la mañana, a cocinar tortilla de patatas. Por la tarde, además del emotivo homenaje a su técnico Carlos Izquierdo Álvarez, fallecido en septiembre, los concursos y el 'All Star' de La Granadilla con participación de la saga Calderón y los entrenadores para poner el broche a esta XI edición, bendecida por un tiempo menos caluroso y por una familia que ama el baloncesto como modo de vida.