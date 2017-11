Honorable derrota del Al-Qazeres Alexis Jones, que anotó 37 puntos, entra a canasta. :: armando Méndez A pesar de la supremacía de Girona, las cacereñas, comandadas por Jones y Cooper, fuerzan un final apretado J. CEPEDA CÁCERES. Domingo, 26 noviembre 2017, 10:16

Si hay derrotas que sirven para crecer no solo deportivamente, sino también en el aspecto institucional para crear nuevos adeptos a su causa, el Al-Qazeres protagonizó ayer una de ellas ante su entregado público. Con un excepcional ambiente en las gradas del Serrano Macayo, pobladas con más de mil espectadores, el espectáculo no defraudó a los presentes, a pesar de que las de Jacinto Carbajal cayeron ante el todopoderoso Girona (84-89).

Todo en medio de un ejercicio baloncestístico de derroche y honorabilidad, teniendo en cuenta que en los primeros compases del último cuarto la desventaja para el Al-Qazeres ascendía a 18 puntos. Eso, unido a que enfrente estaba el segundo en discordia para optar al título liguero, hubiese supuesto para cualquier otro equipo de la zona media sacar la bandera blanca de la rendición. No así para el cuadro extremeño, que consiguió en este último cuarto encarrilar su imprevisible torrente ofensivo para complicar la noche a las de Eric Surís en un final apretado que finalmente cayó de lado catalán gracias al temple de mujeres como Romeo desde la línea de tiros libres.

84 AL QAZERES 89 GIRONA Al-Qazeres Nacimento (6), Alexis Jones (37), Brown (3), Cooper (21) y Montenegro (11) -cinco inicial- Mariona Martín (0), Corrales (2) y Forasté (4). Girona Nuria Martínez (10), Mendi (15), Rosell (4), Evans (11) y Colhado (14) -cinco inicial- Traore (9), Alcolado (5), Alminaite (2) y Romeo (19). Marcador 15-23, 36-45 (descanso), 52-67 y 84-89 (final). Árbitros García Alcaide y González Zumajo. Eliminaron por cinco faltas personales a la visitante Evans. Incidencias Más de 1.000 espectadores en las gradas del Serrano Macayo.

Con una descomunal Alexis Jones, que firmó 37 puntos y 40 de valoración, lo cierto es que la estadounidense no estuvo bien acompañada en la primera mitad por la entonces errática Shayla Cooper y una Joy Brown a la que quizás le cuesta más de la cuenta asumir su nuevo rol en el equipo, menos protagonista que en las primeras jornadas. Ya en la segunda mitad, con Cooper en plena efervescencia y haciendo ya gala de su verdadero potencial, sobre todo en el último cuarto, fue cuando el Al-Qazeres no solo jugó de tú a tú al equipo catalán, sino que también logró meter el miedo en el cuerpo a las gerundenses. Pese a ello, Girona, haciendo gala de sus tablas en estas lides, no perdió los papeles en ningún momento y supo contrarrestar las últimas acometidas de las cacereñas, que finalmente no llegaron a gozar de ninguna posesión para ponerse por delante.

Datos El detalle El propio técnico visitante, Eric Surís, mostró con sus aspavientos en algunas ocasiones cierta incredulidad ante las ejecuciones imposibles de Alexis Jones. La protagonista Aunque la actuación estelar de Alexis Jones, con 37 puntos y 40 de valoración, no sirvió para que el Al-Qazeres consiguiese su sexto triunfo, su presencia en la liga es todo un lujo para la competición.

Tras una primera canasta inicial de Alexis Jones, Girona consiguió endosar al Al-Qazeres un parcial de 0-7. Un latigazo bien contrarrestado posteriormente por el conjunto extremeño antes de llegar al ecuador del primer cuarto. Hasta ahí duró la igualdad inicial en un choque en el que Girona, haciendo mucho daño en la pintura con Colhado y ajusticiando también desde el perímetro, no cejó en su empeño para comenzar a coger rentas favorables que le brindasen un partido cómodo.

Gran parte de las acciones ofensivas cacereñas pasaban por las manos de Alexis Jones, pero el buen hacer de la campeona de la WNBA no fue suficiente para el Al-Qazeres, que llegó a los diez primeros minutos de juego con un desfavorable 15-23.

Con Jones y Carla Nascimento intercambiando sus roles, los primeros movimientos del banquillo cacereño sirvieron también para aguantar el tipo, con minutos de protagonismo para una decidida y más madura Elena Corrales, que se jugó con acierto y sin miramientos su único tiro y además dio dos asistencias para que las extremeñas se situasen a seis (25-31) a cinco minutos para el descanso, al que se llegaría con un 36-45 tras una jugada individual de Jones. Su acción hizo llevarse al propio entrenador visitante las manos a la cabeza. Todo un privilegio es para el Al-Qazeres contar con esta jugadora. Lo sabe el técnico Carbajal, condescendiente en las pocas ocasiones en las que Jones se obtura o deja escapar en sus manos el tiempo de la posesión sin lanzar, sabedor de que al final el balance de su rendimiento siempre será positivo.

La discreción marcó el inicio del tercer cuarto para el Al-Qazeres, que no consiguió anotar hasta pasados tres minutos y medio de juego. Unos compases en los que las extremeñas no pusieron en apuros a Girona, que se marchó con un favorable 52-67 a falta de los diez últimos minutos por disputarse.

Fue en el último cuarto cuando los cimientos del Serrano Macayo temblaron con el intento de remontada del Al-Qazeres. Y todo a pesar de que a las primeras de cambio las visitantes elevaron su ventaja a los 18 puntos. Al alimón, Cooper y Alexis Jones comenzaron a comandar con acierto la nave cacereña para llegar con vida a los últimos minutos. Al-Qazeres se situó a siete puntos (63-70) a falta de ocho minutos. Luego Evans y Romeo, por parte de Girona, se encargaron nuevamente de intentar romper el partido para las visitantes, dando a las suyas una ventaja de 13 puntos, pero un último arreón de las extremeñas desembocó en un final jugoso y apretado. A falta de cinco minutos, Al-Qazeres solo cedía por cinco puntos y por solo tres a falta de 18 segundos, cuando Romeo no dio lugar a pábulos y sentenció desde la línea de tiros libres para llegar con el marcador final de 84-89.