«Hicimos lo correcto pensando en lo deportivo y en lo económico»

Cual malabarista en el alambre, José Manuel Sánchez (Cáceres, 1957) lleva más de una década, al compás de su junta directiva, quitando de aquí y poniendo de allá para hacer viable desde la presidencia del Cáceres Patrimonio de la Humanidad un club que no quiere repetir errores ya vividos antaño en la misma plaza cacereña. Ese celo para equilibrar la parcela deportiva con la económica le ha granjeado a veces no pocas críticas de aquellos que, quizás con afán cortoplacista, han mostrado cierta disconformidad con las altas esferas cuando el guion deportivo comenzaba a torcerse a causa de las lesiones. Ya con perspectiva global, el mandatario del club verdinegro defiende que desde los órganos de gestión se haya mantenido la cabeza fría.

-Tras una temporada de altibajos, ¿cuál es el balance?

-La temporada fue bien cuando se adaptaron los jugadores nuevos. Luego empezó la plaga de lesiones. De estar en playoff tuvimos que acabar luchando por la permanencia y al final con la victoria en Palencia no entramos por un partido. Clasificatoriamente la temporada ha sido muy buena, mejor que el año pasado con todos los contratiempos que hemos tenido.

-En la junta directiva, ¿hay lugar para la autocrítica por no haber reaccionado quizás a tiempo con los refuerzos?

-En absoluto. He dicho muchas veces que para que el baloncesto siga en Cáceres tienen que estar muy bien coordinadas las dos partes fundamentales, que son la deportiva y la económica. Tenemos un dinero y no podemos gastar más del que tenemos. Reaccionamos cuando vimos que las lesiones eran ya de larga duración y no tenían remedio.

-¿Pero no da la sensación de que con un poco más se podría haber alcanzado un objetivo mayor como los playoffs?

-Ya digo que nosotros tenemos que tener el equilibrio perfecto entre lo económico y lo deportivo. No podemos dilapidar dinero que no tenemos porque si no empezaríamos a tener deudas como antiguamente. Es mejor tener los pies en el suelo. El equipo estaba bien compensado para cubrir lesiones temporales porque había jugadores que ocupaban varios puestos. Cuando llegaron las lesiones graves entonces sí tomamos la decisión de traer un jugador. Hicimos lo correcto pensando en lo deportivo y en lo económico. Queremos que nuestros jugadores estén bien y siempre al día.

-¿Se ha tomado la decisión respecto a quién será el entrenador la próxima temporada?

-Todavía es pronto. Ñete estará unos días de vacaciones, que se las ha merecido. Tendremos que sentarnos y ver todos los pros y los contras respecto a los objetivos que se marcaron a principio de temporada, tanto en lo deportivo como en la formación de los jugadores de cantera. Estudiaremos todo para ver si se ha cumplido lo que nos propusimos a principio de temporada y una vez resuelto eso ya tomaremos la decisión. Todos los años lo hemos hecho más tarde.

-¿Qué nota habría que ponerle a Ñete Bohigas?

-Ha hecho una buena temporada, dejando al equipo en el décimo puesto y empatado con el noveno con todas las circunstancias de las lesiones. Él sabía los cometidos que tenía para hacer y ahora estudiaremos si los ha hecho todos o no porque no solo está el primer equipo, sino otras funciones que tiene en el club.

-La próxima temporada habrá novedades con la figura de Sergio Pérez en la gerencia. ¿Qué es lo que puede aportar?

-Tuvimos una baja grande cuando se fue Jordi. Ese espacio lo hemos ido cubriendo entre unos y otros y necesitábamos esa figura. Sergio nos dio esa oportunidad. Él está a gusto en Cáceres y se siente bien tratado. Creemos que está preparado para su función y también podrá ayudar en la faceta deportiva. Tiene bastantes contactos y vamos a ver si conseguimos algún patrocinador fuerte.

-¿Cuánto tiempo habrá que esperar para ver un proyecto realmente competitivo a través del cual se pueda aspirar al ascenso?

-Lo que sí puedo asegurar es que estamos buscando esa pieza que nos falta para dar el gran salto. Las instituciones se tienen que dar cuenta de que hay que apoyar el deporte porque no solo hablamos de deporte, sino de representación de la ciudad, de la provincia y de la región. Necesitamos ese apoyo institucional, que ahora mismo es nuestro principal sustento, pero también de algún gran patrocinador.

-Esto último, ¿es más difícil de conseguir en Extremadura?

-Sabemos que no es fácil. Es una región poco industrializada y las empresas son de corte medio. Nosotros estamos trabajando con muchas empresas y gracias a ellas vamos sacando el proyecto hacia adelante, pero necesitamos un gran patrocinador que nos haga dar el salto de calidad que necesitamos. Este año en LEB Oro va a haber equipos muy fuertes y ciudades con mucho nombre.

-¿Habría que pedirle paciencia al aficionado?

-Los aficionados de Cáceres son listos y saben de baloncesto. Entienden lo que hay. Pedimos paciencia y apoyo. Sin ellos no somos nada. Son la tercera pata del club con lo deportivo y lo económico. Es fundamental que estén con nosotros y que sepan que estamos luchando para que el Cáceres esté lo más arriba posible dentro de las posibilidades que tenemos.