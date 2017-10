LIGA FEMENINA Un ojo de halcón en el 'laureado' Al-Qazeres Cooper, en el centro, ya tiene su primer MVP. :: J. REY Dos de los nuevos fichajes del equipo cacereño ya han copado tres MVP individuales en las cuatro primeras jornadas de liga J. C. CÁCERES. Martes, 17 octubre 2017, 08:23

Al igual que la agudeza visual de los halcones es eminentemente superior a la de los humanos, la del Al-Qazeres parece serlo también respecto al resto de sus competidores en Liga Femenina. Al menos teniendo en cuenta las operaciones realizadas en el pasado mercado veraniego.

En los despachos del máximo representante del baloncesto extremeño no solo supieron reponerse en los últimos meses a las marchas de baluartes como Forster, Rosanio o Alston, sino que además tuvieron el tino suficiente como para, haciendo malabares hasta donde dejaba el presupuesto, hilar fino en la contratación de sus nuevas adquisiciones. Así lo demuestran los tres MVP que dos de los fichajes del cuadro verde han acumulado en las cuatro primeras jornadas. A los de Joy Brown en la primera y en la tercera cita se ha unido en la última el protagonizado por Shayla Cooper, que con sus 30 puntos de valoración ante el Sant Adrià contribuyó de especial forma al triunfo de su equipo. La ala-pívot estadounidense logró desquitarse así de su mal partido ante Cadí La Seu, en el que a pesar de ser la máxima anotadora no estuvo a la altura de las circunstancias en cuanto a acierto sin saber cortar a tiempo su empecinamiento. De esta forma, Cooper no ha tardado en demostrar que sus grandes dotes solo necesitan algo más tiempo de adaptación para ser una jugadora dominadora en la máxima categoría española.

Además de Brown y Cooper, otra de las piezas que promete acumular galardones individuales esta temporada es Alexis Jones. La escolta norteamericana debutó este domingo en tierras barcelonesas sin cortarse ni un ápice para asumir responsabilidades, firmando 25 puntos en su estreno.