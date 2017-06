LEBO ORO «Estoy con más ganas que antes de la trombosis» Marco arma el brazo ante la mirada de Stefan Peno. :: J. REY El timonero José Antonio Marco, cien por cien recuperado, espera llegar a un acuerdo de renovación en Cáceres J. CEPEDA cáceres. Jueves, 22 junio 2017, 09:51

«Ya estoy al cien por cien, entrenando por mi cuenta y haciendo ejercicios sin ningún problema y sin dolor». A toda persona con un mínimo de empatía le reconfortarán estas palabras del timonero José Antonio Marco, quien el pasado mes de enero tuvo que decir adiós a la temporada con el Cáceres tras sufrir una trombosis en su brazo derecho.

Avatares deportivos al margen, el jugador murciano tiene mucho que celebrar por el simple hecho de haberse repuesto de este contratiempo en su salud. Además, su óptimo periodo de convalecencia ha dado como fruto que el talentoso base esté ya preparado para regresar a las canchas: «Me miro al espejo y veo la cicatriz. Si no, ni me acordaría. Si mañana mismo comenzase la pretemporada, yo ya estaría en perfectas condiciones. Estoy con más ganas incluso que antes de la trombosis. Han sido meses duros y te da tiempo a pensar y a ver las cosas de otra manera», resume el jugador.

Con tan solo tres asignaturas pendientes y el trabajo de fin de grado para acabar sus estudios de Ciencias del Deporte, José Antonio Marco está pasando unos días en su tierra natal y será a principios de esta próxima semana cuando regrese a Cáceres para dar cumplida cuenta de sus compromisos universitarios. Será entonces cuando se siente con la entidad para tratar la posible renovación para la próxima campaña: «Estaré dos semanas en Cáceres y quedé con el club en que nos sentaríamos cuando volviese. Siempre he dicho que estoy muy a gusto en la ciudad y mi primera intención es continuar. Después de lo que me ha pasado, me gustaría regresar al Multiusos como local», confiesa.

«Estoy muy a gusto en Cáceres. Mi primera intención es continuar en el club y regresar al Multiusos como local»

Si todo se mueve en los márgenes esperados, Marco compartiría la dirección con un Guillermo Corrales que la pasada temporada se alzó como la más grata noticia del Cáceres en cuanto a crecimiento. Una hipotética situación que sería de su agrado: «Hemos demostrado que hacemos una pareja bastante buena porque somos jugadores diferentes y nos complementamos. Él tiene unas virtudes y yo otras».

Por otra parte, también muestra satisfacción por la oficiosa continuidad del técnico Ñete Bohigas tras el principio de acuerdo alcanzado entre técnico y club: «Lo conozco desde los 15 años, cuando coincidí con él y con Parejo en la selección española sub 16. Me parece una renovación muy justa porque sus resultados están ahí. Si las cosas van bien, no hay motivo para cambiar».

Por lo demás, se espera que sea en los próximos días cuando el Cáceres abra la veda de las oficializaciones de la próxima campaña.