El futuro del baloncesto se cita en Badajoz Presentación del campeonato en Badajoz / PAKOPÍ El presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, presenta el Campeonato de España Junior que se celebrará del 6 al 12 de mayo con Elvas como subsede y se muestra «abrumado» por la implicación extremeña MARCO A. RODRÍGUEZ Badajoz Viernes, 29 diciembre 2017, 14:31

Antes de llegar a la ACB, la NBA o la selección española, los Gasol, Navarro, Calderón, etc., fueron jugadores juniors, un paso previo que supone el trampolín hacia el éxito. Será casi imposible repetir una generación de oro como la que aún disfrutamos en sus últimos coletazos, pero aquellos que quieren seguir esa senda están citados en Badajoz del 6 al 12 de mayo para la celebración del Campeonato de España Junior de Baloncesto, que cuenta con la particularidad de ser transfronterizo al tener a Elvas como subsede.

Acompañado por las autoridades y de su vicepresidente, el clásico del Joventut de Badalona José Antonio Montero, el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, presentó este viernes en la localidad pacense el torneo de base más importante de cuantos celebra el ente federativo nacional. Otro clásico el ex del Tau, Unicaja o los Raptors, un adelantado a su tiempo por su condición de jugador interior que vivía del perímetro, y que se mostró «abrumado» por la implicación extremeña en este evento, capitalizada en el trabajo del presidente regional de la FExB, Martín Fariñas y en la comunión de instituciones de distinto signo pero con un mismo objetivo.

En las Casas Consistoriales de la Plaza Alta de Badajoz se habló de organizar el mejor torneo junior visto hasta la fecha, un primer paso hacia el retorno de la selección española absoluta, que no ha visitado Extremadura desde julio de 2008.

«Podría ser. Estoy encantado por el recibimiento que hemos tenido. Aquí se trabaja muy bien», indicaba Garbajosa al ser cuestionado por este diario sobre tal posibilidad. «Esto solo acaba de empezar. Sólo diré eso», añadía Fariñas al respecto. En nombre de la Federación Extremeña de Baloncesto, su máximo dirigente instó a la ciudad para lograr «el mejor campeonato de España», una competición única que alberga a 32 equipos nacionales, entre ellos dos representantes extremeños, para un total de cerca de 1.000 personas involucradas. Aguardan 96 partidos de alto nivel en el mundo de la canasta de base, con ojeadores incluso de la mismísima NBA a la caza de algún joven talento. Entre los participantes, cuya lista no está cerrada aún, se apunta a Real Madrid y Barcelona como favoritos.

Jorge Garbajosa precisó que se trata de un campeonato muy especial a nivel federativo como paso previo hacia la elite y expresó su deseo de «llevar el baloncesto a todos los territorios, no solo a los grandes núcleos urbanos, porque eso es lo fácil» al referirse a otras ofertas recibidas. También como agradecimiento a la labor que desarrollan federaciones regionales como la extremeña, dijo. «Creo que desde hace 27 años no viene a Badajoz un campeonato como éste», espetó después de que el alcalde Francisco Javier Fragoso recordara aquel mágico Preolímpico del año 92 con la Lituania de Sabonis y Marciulionis con el que vibró la ciudad. Fragoso agradeció el apoyo de Elvas y su concejal Tiago Afonso, presente en el acto, por la cesión del Coliseum Comendador Rondao Almeida (6.000 espectadores) como necesaria tercera instalación. «Sin Elvas no se podría haber celebrado. Llevábamos años anhelando celebrar un torneo así, el más importante del baloncesto base en España», subrayó el primer edil.

La Diputación también estuvo presente por medio de su diputada de cultura Cristina Núñez, quien avaló la dedicación de 2 millones de euros para el fomento del deporte desde su institución; además de la Junta de Extremadura, con su directora general de Deportes, Conchi Bellorín, quien agradeció a la FEB y a Garbajosa la elección de Extremadura, donde «45.000 niños hacen deporte con los Jedes y los Judex, este año con el presupuesto más alto de los últimos ocho».