La FExB promueve LEB Plata para Badajoz Imagen de La Granadilla. / Alberto Nevado Este jueves explicará la oportunidad que tiene la ciudad de presentar un proyecto con la ampliación a dos grupos de 12 equipos MARCO A. RODRÍGUEZ Badajoz Martes, 5 junio 2018, 21:16

El reciente Campeonato de España Juvenil por clubes disputado entre Badajoz y Elvas puso de manifiesto que la afición de Badajoz quiere baloncesto de cierto nivel. Una de las personas que comprobó in situ la buena acogida del torneo y el magnífico aspecto que presentó La Granadilla fue el presidente de la Federación Extremeña de Baloncesto, Martín Fariñas, una de esas personas para las que rendirse de antemano nunca es una opción. Él y el ente que preside están detrás de una gran oportunidad que se le ha presentado a la localidad pacense y este jueves la publicitarán. Se trata de la posibilidad de un proyecto de LEB Plata dado el cambio en el sistema de competición aprobado por la Asamblea General de la federación nacional (FEB) por el que el próximo curso la liga de divide en dos grupos de 14 equipos, Este y Oeste como en la NBA. Eso implica abrir la participación a ciudades que no tienen derecho deportivo pero sí estructura o medios para impulsar una iniciativa. Y Badajoz está entre ellas.

Fariñas, como presidente del comité de expertos que evaluó esos cambios en la FEB, considera que es un gran momento para que Badajoz dé el paso, ya que hay ciudades importantes que no tienen estos proyectos pero sí las condiciones suficientes para desarrollar este deporte, siempre interesado en llegar a todos los rincones del país. Este jueves (20.00 horas) en el salón de actos del Colegio de Veterinarios (Avenida de Santa Marina), sondeará la opinión del mundo de la canasta pacense. Expondrá que desde la federación extremeña se hará todo lo posible para acompañar a cualquier interesado en aventurarse. De momento, ya ha habido contactos con las instituciones y todas estarán involucradas y han expresado su deseo de colaborar al máximo. Ahora se trata de que algún club se ponga manos a la obra. Hay que recordar que Badajoz no cuenta con baloncesto en categoría nacional y a día de hoy sus representantes se han ceñido al cuidado de la cantera.

En la federación regional entienden que es el momento de subirse al carro. «Hemos hecho todo lo posible para que esta liga sea más asequible y hemos puesto las condiciones necesarias para aprovecharlo. No es demasiado caro un presupuesto de unos 125.000 euros para Plata y las administraciones se comprometen a colaborar porque están muy interesadas. No hay que rendirse antes de intentarlo. Habrá unas seis plazas más la próxima temporada que irán destinadas a ciudades importantes y algunas ya han manifestado que las querrán, Badajoz no puede quedarse atrás porque esta afición quiere baloncesto de calidad, como se vio en el campeonato juvenil», comenta un Martín Fariñas que añora aquellos mágicos años en los que incluso se multaba el exceso de aforo en los pabellones badajocenses.

Una de las mejores vías para hacer realidad este sueño podría ser el nuevo CD Badajoz que gobierna ya Premium Sports, que en la narración del proyecto del futuro club recogía la creación de un equipo de baloncesto en alguna competición similar a la Plata. La ocasión es pintiparada y además supondría una buena base pues tendría detrás a una afición blanquinegra que ahora sí está con el club de su ciudad. En este sentido, Fariñas avanza que no se han dirigido a la federación nadie por parte del CD Badajoz, pero que espera que acudan mañana a la convocatoria. La idea es unir a todo el deporte de la canasta de la localidad hacia una idea en común, pese a la dificultad que supone su actual fragmentación. «Badajoz debe ser la única ciudad de más de 150.000 habitantes que nunca ha tenido un equipo de un deporte puntero en su máxima categoría y éste podría ser un primer paso para intentarlo. No es normal que Plasencia pueda tener un equipo en Plata y otro en EBA y Badajoz no tenga nada», cierra un Martín Fariñas que al menos merece que ser escuchado.