El Plasencia Ambroz sondeará su regreso a la LEB Plata

Una huida hacia adelante. El CB Plasencia Ambroz sabe que su etapa en la Liga EBA debe llegar a su final. Ya son cinco años seguidos en la cuarta categoría del básket nacional y corre el riesgo de verse engullido por la desidia de los aficionados y un proyecto al alza como el del Adepla, que el próximo año debutará en esta misma Liga EBA.

Por este motivo, la intención de la junta gestora del Cintra Plasencia es sondear un posible regreso a la LEB Plata, categoría que abandonó tras la 2011/2012 por motivos económicos. Ya el año pasado la Federación Española de Baloncesto le ofreció al CB Plasencia Ambroz la posibilidad de jugar en Plata, pero la recién formada junta gestora declinó la invitación ante la falta de tiempo para maniobrar.

Sin embargo, ese ofrecimiento es complicado que se produzca para la 2017/2018. El equipo no ha hecho merecimientos deportivos como en la 2015/2016 -cuando fue campeón del grupo D- y todo parece indicar que hay un mayor interés para participar en Ligas LEB una vez que se elimine el canon ACB. «El año pasado nos ofrecieron jugar en LEB Plata, pero no creo que este año nos la ofrezcan. Seguramente habrá muchos equipos interesados. Aun así, solicitaremos la plaza en caso de que haya vacantes. Pero es más un deseo que algo que vaya a suceder. No tenemos derechos deportivos, pero confiamos en que la FEB pueda dar valor a la trayectoria histórica de los clubes», señala Ángel Iglesias, una de las cabezas visibles de la junta gestora.

Como dice Iglesias, es más un deseo que otra cosa, pues aún se deben dar muchos movimientos sobre el tablero de ajedrez: canon ACB, playoffs de ascenso en EBA, posteriores renuncias, asamblea FEB a principio de verano.

Si después de todos esos acontecimientos queda alguna plaza libre en LEB Plata, el CB Plasencia Ambroz la solicitará oficialmente. Para ello, la junta gestora va adelantando trabajo y llamando a puertas de patrocinadores e instituciones. De momento, tienen asegurado los apoyos de la pasada campaña, lo que al menos le asegura su presencia en EBA. Ya sea en EBA o LEB Plata, su entrenador será de nuevo Carlos Díaz. Pero como insiste Ángel Iglesias, «la LEB Plata no es una intención inminente, es más un deseo futuro que depende de muchas cosas».