El Cintra Plasencia sigue con vida

PLASENCIA. A pesar de que no atraviese campaña, el Club Baloncesto Ambroz siempre dedica alguna tarde épica a su afición a lo largo del año. Y la reservada para la temporada 2016/2017 tuvo lugar este sábado, coincidiendo además con la mejor entrada de La Bombonera gracias a la presentación de los equipos de cantera de la Fundación. Para seguir con opciones de clasificación para los playoffs por el título, el Cintra Plasencia necesitaba ganar por más de nueve puntos a un rival directo como el Utrera. Y no solo eso. Además debía esperar la derrota del San Juan en la pista del Unión Linense. Ambos casos se hicieron realidad, pero no sin sufrimiento.

68 PLASENCIA

48 UTRERA Cintra Plasencia: Phillips (12), Bayle (9), Luis García (3), White (16), Conejero (20) -cinco inicial-, Pérez, Seck (5), Espadiña y Usó (3). CB Utrera: Atkinson (4), Thomas (5), Requena (2), Laghridat (10), Toledo (14) -cinco inicial-, Vicente (1), Duque (1), Ruiz (11), Niemeyer, Rosales y Laula. Parciales: 18-15, 29-23, 44-42 y 68-48. Árbitro: Raúl Aguilera y Alberto García. Incidencias: Pabellón Ciudad de Plasencia, 600 espectadores.

Está claro que el potencial desde el perímetro dista de ser el de años anteriores. Por eso, el Cintra Plasencia decidió poner las bases en la pintura, tanto fajándose en defensa como doblando al poste bajo. En este sentido, Miguel Ángel Conejero fue la piedra angular en la que se sustentó la 'remontada' placentina. El pívot cacereño marcó diferencias desde el primer cuarto para cuajar su mejor partido, con 20 puntos, 11 rebotes y 36 de valoración.

La superioridad de Conejero por dentro dio las primeras ventajas al Plasencia, pero nunca llegaron a ser demasiado jugosas por esa falta de acierto desde los 6,75 metros y por la versatilidad de Juan Parejo en las filas del Utrera. Con 18-15 se cerró el primer cuarto.

En el segundo parcial comenzó a entrar en juego el debutante Fitzgerald White, que empezó a dar nuevas soluciones desde seis metros. El americano, a pesar de la inactividad, fue en línea ascendente y permitió al Cintra Plasencia retirarse al descanso con ventaja de seis (29-23). La mitad del trabajo estaba hecho.

Los locales llegaron a ponerse ocho arriba tras la reanudación (33-25), pero una cascada de pérdidas en ataque facilitó la tarea del Utrera, que con los pívots Laghridat y Daniel Ruiz lograron equilibrar la balanza con diez minutos por jugarse (44-42). De La Línea de la Concepción también llegaban noticias inquietantes. El San Juan había llegado ganar por diez puntos, pero el último cuarto transcurría con empates.

Fue entonces, en el cuarto decisivo, cuando se vio la mejor versión de Kevin Phillips. Incluso, el Cintra Plasencia hasta conseguía atinar desde 6,75 gracias a White. Y a cinco minutos para el final, una canasta de Luis García superaba la anhelada frontera de los nueve puntos (57-46). A partir de ahí, el Cintra Plasencia fue un rodillo ante un Utrera desarbolado que bajó los brazos en los minutos finales. Ya solo había que esperar la victoria del ULB ante el San Juan, algo que no se materializó hasta tres segundos para el final gracias a un triple que deshacía la prórroga (65-62).

El cuarto puesto y el acceso a los playoffs se decidirán en la última jornada. El Plasencia debe ganar en San Fernando y Utrera y San Juan deben perder ante los dos equipos que se juegan el primer puesto.