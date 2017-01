El Plasencia busca la gesta en La Línea

El Cintra Plasencia regresa a la liga después de casi un mes de parón y lo hace con una papeleta más que complicada. Por una parte, porque tiene hasta La Línea de la Concepción el viaje más largo en lo que va de temporada. Por otra, porque visita a Unión Linense que figura como colíder del grupo con un balance de 9-2. Y por último, porque en la expedición no figura Shawn Hill, al que el club comunicó que no regresara de su país natal. El canadiense, esperando un hijo y recién comprometido, no hizo ascos al 'corte'.

El caso es que la baja de Shawn Hill deja al Cintra Plasencia sin francotiradores natos cuando aún restan tres jornadas para el final de la primera fase y en las que el conjunto placentino debe sumar de dos a tres victorias para tener opciones de meterse en la ronda por el título. Una situación nada favorable habida cuenta de la crisis de juego ofensivo con la que cerró el año y que provocó que solo fuera capaz de sumar un triunfo en los últimos siete partidos.

El resto de la plantilla está en condiciones físicas para afrontar el reto de meterse entre los cuatro mejores, para la junta gestora trabaja para reforzar el grupo en la segunda parte de la temporada.

Reforzados

Por su parte, el Oh!Tels ULB se ha reforzado en estas vacaciones con el montenegrino Zoran Vilotijevic, que debutará este sábado en partido oficial. El equipo linense, ya con el alero balcánico, disputó la pasada semana un encuentro amistoso contra DKV San Fernando, encuentro que ganó y que sirvió para mostrar una buena adaptación del nuevo fichaje. Dylan Gómez por motivos laborales, Andrew Yeats por lesión y Víctor Chernodolia -que continúa con su recuperación- son baja para este encuentro. Sin embargo, sí serán de la partida sus hombres más determinantes como Evan Maxwell o Sam Buxton.

Al margen de intentar buscar la gesta en una cancha aún inexpugnable, el Cintra Plasencia deberá cruzar los dedos y esperar a que el Telwi CB San Juan (en la pista del Huelva) y Utrera (en casa ante el Real Betis) hinquen la rodilla para dejar sin dueño el cuarto puesto de cara a los dos últimos partidos.