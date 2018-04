LEB ORO Despedida y cierre en el Multiusos Corrales arrastra molestias, pero jugará. :: A. Méndez El Cáceres baja el telón como local ante Castellón con la intención de firmar su permanencia matemática en el adiós de Sergio Pérez J. C. Viernes, 20 abril 2018, 08:33

CÁCERES. Despedida y cierre en el Multiusos. Antes de emitir su particular carta de ajuste, el Cáceres cuenta las horas pensando en sellar su permanencia matemática en la categoría, que podría darse poco antes de las once de esta misma noche, una vez haya finalizado la penúltima jornada con horario unificado (21.00 horas). Será entonces cuando los extremeños reciban al TAU Castellón en un encuentro que servirá de despedida al alero Sergio Pérez, quien esta misma semana ha anunciado su retirada tras 17 años como profesional.

El madrileño, que a partir de la próxima temporada pasará a ocupar la gerencia del club, espera que su equipo logre hoy una victoria que daría a los cacereños la permanencia automática. Una salvación verdinegra que, aunque en caso de derrota, también llegaría si pierde uno de los siguientes equipos: Lleida, que recibe al Palencia; Barcelona B, que visita al Valladolid; o Palma, que viaja hasta Orense.

EL DATO 99 Sergio Pérez alcanzará hoy esta cifra de partidos jugados con la camiseta del Cáceres.

En el recuerdo reciente de los aficionados cacereños aún permanece la derrota sufrida por el Cáceres en la primera vuelta a manos de su rival de hoy, con dos prórrogas incluidas y con grandes dosis de polémica tras una falta no pitada sobre el capitán Luis Parejo. Es por ello por lo que en el equipo extremeño existen ganas de revancha deportiva ante un club que en lo institucional guarda una excepcional relación de amistad con el Cáceres desde que ambos equipos lograsen el ascenso a LEB Oro en la temporada 2014/15.

«Nuestra obligación es competir e intentar ganar a Castellón. Tenemos que intentar jugar un buen partido. Por nosotros mismos, merecemos terminar bien en casa y que la gente se divierta», explicaba ayer Ñete Bohigas en la rueda de prensa previa a la cita de hoy. Un último esfuerzo que, según el preparador del Cáceres, también debería servir para honrar al propio Sergio Pérez: «Jugar al máximo nivel será una buena forma de darle el homenaje que merece», explica sobre el que todavía será su pupilo por unas horas.

Situado en el sexto puesto de la clasificación, el TAU Castellón es un equipo, a juicio del propio Bohigas, «compensado que juega muy bien en toda la cancha. Tienen mucho trabajo de manos en defensa y son muy rápidos y agresivos», avisa el técnico cacereño. El equipo de Toni Ten, hacia quien Bohigas desprende palabras de reconocimiento por la labor exhibida durante los últimos años, cuenta con jugadores de la talla de Kyle Rowley o Edu Gatell, quienes están cumpliendo con solvencia el rol encomendado para liderar a los visitantes.

Tal y como ha sido la norma durante prácticamente toda la temporada, el Cáceres no se librará hoy de las molestias físicas de algunos de sus jugadores. Además de la lesión que arrastra Sergio Pérez, que no le impedirá despedirse de la afición sobre el parqué, Nikola Rakocevic y Guillermo Corrales no han podido completar la semana de entrenamientos debido a diversas molestias físicas. No obstante, se espera que los dos últimos también puedan partir de inicio en un encuentro en el que se augura un buen ambiente en el graderío del Multiusos. Los abonados totales podrán adquirir hasta las 14.00 horas en la sede del club una entrada gratis. Los abonados al uso podrán hacerlo con un descuento del 50 por ciento.

