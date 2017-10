LEB ORO Dani Martínez, obligado 'converso' Dani Martínez. :: A. Méndez Con la lesión del base Pol Oliver, el alero del Cáceres está asumiendo la mayoría de sus minutos en el puesto de uno como relevo J. C. Martes, 31 octubre 2017, 07:44

CÁCERES. Llegó como al Cáceres esta misma temporada como alero, pero la mayor parte de los minutos los está asumiendo en el puesto de uno, algo que no es nada nuevo para Dani Martínez. Aunque bien es cierto que antes de la lesión del base Pol Oliver -quien tampoco podrá estar el domingo en Azpeitia ante el Sammic- ya había sido utilizado por Ñete Bohigas en esta posición para buscar otras alternativas en el juego, las circunstancias obligan a que Martínez esté siendo quien dé el relevo a Guillermo Corrales en la dirección ya con regularidad. «Por desgracia me ha tocado hacerlo por la lesión de un compañero, pero es algo que me gusta y siempre intento hacerlo lo mejor posible».

El 'converso' del Cáceres se muestra contento por la victoria conseguida por su equipo el pasado viernes ante Clavijo. Un triunfo que, aunque lejos de las leyes de la brillantez, sí ha supuesto todo un alivio a nivel grupal: «Estábamos un poco frustrados con las derrotas después de venir de una pretemporada muy buena. El equipo sabe lo que tiene que hacer y vamos todos a una».

Respecto al duelo del próximo domingo en el Municipal de Azpeitia (18.00 horas), el jugador verdinegro avisa de la dificultad que entrañará el choque frente a un equipo al que conoce bien tras haber visitado su cancha en varias ocasiones en LEB Plata: «Sé lo difícil que es ganar en esa pista. De hecho, no lo he conseguido nunca. Es un rival directo y si hacemos nuestro juego tendremos posibilidades».