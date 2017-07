BALONCESTO El Cintra Plasencia se inscribe en LEB Plata y cruza los dedos Carlos Díaz. :: PALMA El club placentino deposita el aval y la cuota de participación (74.000 euros) y confía en que la FEB le dé el 17 de julio la primera vacante JUAN CARLOS RAMOS plasencia. Viernes, 7 julio 2017, 08:58

Cinco años dura ya el peregrinar del CB Plasencia Ambroz por la Liga EBA. Un lustro en el que el equipo placentino ha conquistado dos ligas, pero que ha resultado en cierta medida agridulce para los aficionados placentinos. La junta gestora ha sabido interpretar las señales de apatía y ha decidido volver a dar el salto de calidad de cara a la próxima temporada. Tanto es así que ha sido el primer club sin derechos deportivos en inscribirse a la LEB Plata 2017/2018. De esta forma, en caso de que haya vacantes administrativas como ha sido en los últimos años, será el primero en optar a ellas.

La junta gestora depositó este miércoles en la sede de la Federación el aval de 54.000 euros y la cuota de participación de 20.000 euros, invitado por la propia FEB, que ya la temporada pasada cursó invitación al club placentino sin poder materializarse.

Habrá que esperar hasta el 17 de julio para saber si el Cintra Plasencia obtiene vacante y regresa a una categoría de la que descendió hace cinco años por motivos económicos. De momento todo son especulaciones y, aunque la rumorología dice que hay equipos que no se inscribirán o renunciarán a su derecho deportivo de ascender, hasta que no se alcance el final del periodo de inscripciones no se sabrá si el Cintra Plasencia jugará la próxima campaña en LEB Plata.

Se sabe que hay equipos como Ávila a los que les está costando recabar apoyos económicos para seguir, pero también que otros como Vigo o el filial del Baskonia aspiran a ocupar alguna vacante.

Sin embargo, el club jerteño es optimista y su técnico Carlos Díaz se encuentra en Estados Unidos trabajando sobre el terreno y viendo el mercado pensando en la mejor opción. También la junta gestora, que podría nombrar un nuevo presidente en el caso de dar el salto a la LEB Plata.

El Adepla, en EBA

Otro que ya ha entregado toda la documentación en regla, a diez días para que se agote el plazo, es el Adepla Gastrobar Cáparra, materializando por la vía administrativa el derecho deportivo adquirido tras proclamarse campeón de la Primera División Nacional.

El equipo placentino seguirá comandado por Jesús Porras, que volverá a apoyarse en un bloque de jugadores locales y regionales, si bien la parcela de jugadores extranjeros podría cambiar.