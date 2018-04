Cartucho de salvación para el Cáceres Will Saunders, frente al Lleida. :: armando méndez Los verdinegros visitan hoy al Araberri en Vitoria para intentar dejar sentenciada su permanencia una temporada más J. CEPEDA Sábado, 7 abril 2018, 10:30

El Cáceres sale de su zona de confort del Multiusos para regresar a la carretera. El conjunto dirigido por Ñete Bohigas se desplazó ayer hasta tierras vascas, donde hoy en Vitoria esperará el Araberri a partir de las 18.00 horas en el polideportivo Mendizorroza. Una victoria visitante frente a los de Antonio Pérez podría dar la tranquilidad definitiva a los extremeños respecto a sus intereses de salvación. A falta de las cuatro últimas jornadas, el Cáceres tiene un colchón de dos partidos por encima de los puestos de descenso.

Una vez los cacereños se han quitado la losa de las seis derrotas consecutivas gracias a su última victoria, los niveles de autoestima han subido enteros en una semana de trabajo en la que no han sido precisas las charlas motivacionales, a tenor de todo lo que hay en juego: «Ha sido una semana más tranquila que las anteriores. Ganar a Lleida nos ha dado una pausa en la ansiedad, aunque sabemos que aún no hemos conseguido nada», explica el entrenador Ñete Bohigas.

EL DATO 142 Luis Parejo alcanzará hoy esta cifra de partidos con el Cáceres, convirtiéndose en el jugador que más veces ha vestido la camiseta verdinegra desde la fundación del club en 2007.

Según detalla el preparador del Cáceres, el cuerpo técnico ha intentado cuidar las cargas de trabajo para preservar el estado físico de jugadores como Sergio Pérez o Will Saunders, quien ha padecido molestias en un codo. No obstante, los nueve profesionales que hoy plantarán cara al Araberri sí han participado al unísono en los últimos entrenamientos previos al partido de esta tarde.

«Araberri es un equipo muy rápido con posesiones de pocos segundos. Anotan en situaciones de todo tipo y tienen muchos puntos en sus manos. Hay que estar preparados para intentar ganar» Ñete Bohigas

Araberri es un equipo que no trae precisamente malas sensaciones a los verdinegros. El Cáceres ya ganó los dos partidos ante este adversario la pasada temporada, así como también el disputado en la primera vuelta de la presente campaña en el Multiusos. No obstante, en la expedición extremeña no hay lugar para relajaciones: «Es un equipo muy rápido con posesiones de pocos segundos. Anotan en situaciones de todo tipo y tienen muchos puntos en sus manos. Es una de las revelaciones de la liga y está a tan solo un partido nuestro», precisa Bohigas. El conjunto vasco, que aún cuenta con reducidas opciones de aspirar a los playoffs por el ascenso a la ACB, no puede permitirse ya ningún margen de error si quiere continuar en la pugna por estar entre los nueve primeros clasificados al final de la liga regular.

Con anotadores de gran calado, como es el caso de Jhonny Dee, que en el partido disputado en el Multiusos acabó con 34 puntos en su haber, el entrenador cacereño espera que su equipo sea capaz de mantener el control del juego para evitar las rápidas acometidas del Araberri: «Si el partido se convierte en un ida y vuelta, tendremos menos opciones. Todavía puede complicarse la cosa. Solo hay que ver la clasificación y los partidos que nos quedan. Hay que estar preparados para intentar ganar», sostiene.

Al margen de la ausencia de Dani Martínez, tampoco estará Warren Ward, quien ya ha dicho adiós a lo que resta de temporada a causa de la lesión de rodilla que se produjo el pasado mes de enero y de la cual aún no está recuperado.

Tal y como recuerda el analista Felipe Criado, la anécdota numérica de la semana la protagonizará el capitán Luis Parejo, quien hoy se convertirá, con 142 partidos, en el jugador que más veces ha vestido la elástica verdinegra, por encima de Juan Sanguino.

Después del partido frente al Araberri, el Cáceres volverá a jugar fuera de casa contra el Melilla. Las últimas dos jornadas para los verdinegros serán en el Multiusos contra el Castellón y fuera frente al Palencia.

Es una de las principales amenazas ofensivas. Ya lo demostró en el partido de la primera vuelta en Cáceres, donde anotó 34 puntos, a pesar de la derrota de su equipo.