LIGA FEMENINA Carbajal: «Nos falta mucho, como a todos los equipos» Jacinto Carbajal. :: J. REY El técnico del Al-Qazeres reconoce que su grupo está aún lejos de un nivel óptimo, aunque valora la evolución registrada durante la preparación J. CEPEDA CÁCERES. Miércoles, 27 septiembre 2017, 08:04

El Al-Qazeres ya cuenta las horas para iniciar su segunda campaña consecutiva en Liga Femenina con todas las miradas puestas en el partido de este próximo sábado en Madrid ante Campus Promete (Antonio Magariños, 11.00 horas). Una jornada inaugural que se enmarca en el 'Open Day' confeccionado por la FEB.

A pesar de no haber podido completar el calendario de pretemporada, el técnico Jacinto Carbajal sostiene que el trabajo que se está desarrollando en las últimas semanas está siendo satisfactorio: «Nos faltó ese último partido, pero hemos sacado buenas conclusiones porque el equipo ha ido evolucionando». Asimismo, reconoce que el hecho de no jugar este pasado domingo ante Quesos El Pastor ha servido a su grupo para recuperar en el aspecto físico.

Respecto al momento que vive su equipo, Carbajal indica que aún queda camino por recorrer para alcanzar el nivel óptimo: «Nos falta mucho, como a todos los equipos. Casi todos empezamos con muchas caras nuevas y hasta que no pasen varias jornadas no se verá la mejor versión». No obstante, el entrenador cacereño celebra que la adaptación de la gente nueva vaya por buen camino: «Intentaremos ser desde este próximo sábado lo más competitivas posible».

Otro de los condicionantes con los que contará la mayoría de equipos es con las dificultades para confeccionar un 'scouting' de calidad con vistas a la jornada inaugural: «Ahora no hay mucha información, pero Campus Promete un equipo en construcción con entrenador nuevo y jugadoras nuevas. El equipo que tenga menos dudas y el que mejor esté en las cosas que hayan dado tiempo trabajar estará un peldaño por encima».

Aunque jugará igualmente fuera de casa, el equipo extremeño partirá con la pequeña 'ventaja' de disputar este primer partido liguero no en el hábitat natural de Campus Promete, sino en territorio neutral. Algo a lo que el técnico resta importancia: «Al final juegas fuera de casa igual. Nosotros lo vemos como un evento muy importante para que el baloncesto femenino crezca. Y más en ese escenario con todos los equipos allí», sostiene.

Por otra parte, la competición sufrirá a partir de esta temporada y durante la siguiente un importante espaldarazo gracias a la iniciativa privada, con Grupo DIA como patrocinador de Liga Femenina. Además, la televisión pública estatal retransmitirá cada jornada un encuentro a través de Teledeporte. Buenas nuevas que también se festejan en el Serrano Macayo: «Todo lo que se haga para que seamos más visibles es de agradecer», dice Carbajal.