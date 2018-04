LIGA FEMENINA Fin a la era de Carbajal en el Al-Qazeres Jacinto Carbajal. / J. Rey El técnico cacereño de los dos ascensos y la entidad acuerdan una desvinculación tras seis temporadas de unión J. CEPEDA Sábado, 7 abril 2018, 20:59

'Se nos rompió el amor de tanto usarlo', podría cantarse estos días en el seno del Al-Qazeres apenas una semana después de haber finalizado la última temporada para el primer equipo. El desgaste producido por el tiempo ha terminado por convertir una mezcla homogénea –como eran la entidad y el técnico Jacinto Carbajal– en algo así como el agua y el aceite, metafóricamente hablando. Tras seis temporadas sentado en el banquillo del club, el Al-Qazeres anunció este sábado la no continuidad del técnico cacereño, que a partir de ahora tendrá que buscar nuevos horizontes profesionales en esta bifurcación del camino común recorrido conjuntamente hasta el momento.

El entrenador extremeño, que esta misma semana en las páginas de este diario había anunciado su predisposición para continuar una temporada más en el banquillo, no ha podido finalmente adecuar su sintonía a las exigencias del club y se despide del máximo representante del baloncesto regional habiendo dejado su impronta. Para el recuerdo quedan ya los dos únicos ascensos del Al-Qazeres a Liga Femenina, así como dos holgadas permanencias consecutivas en la élite y una clasificación para jugar la Copa de la Reina. Es por ello por lo que al ya exentrenador del equipo verde y amarillo no le faltarán 'novias' a partir de este momento. En esta última temporada su equipo igualó la novena plaza alcanzada el pasado año, quedándose a tan solo un triunfo de las once victorias protagonizadas en el anterior ejercicio, el mayor registro histórico del club.

Según reconoció el propio Al-Qazeres a través de un comunicado, se trata de «una de las decisiones más difíciles que ha tenido que realizar el club desde su existencia. Deseamos a Jacinto Carbajal la mayor de las suertes en este paréntesis que se abre en nuestra relación». Por su parte, Jacinto Carbajal agradeció al Al-Qazeres «todo el tiempo trabajado durante estos bonitos años», deseando lo mejor a la entidad en sus próximos retos.

A partir de ahora se marca un punto de inflexión en el club presidido por Alfonso Sánchez con vistas a la cuarta comparecencia del Al-Qazeres en Liga Femenina y tercera de forma consecutiva. Una nueva era ya sin Jacinto Carbajal.