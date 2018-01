LEB ORO El calendario da una tregua al Cáceres Sergio Pérez. :: A. Méndez Los verdinegros aprovecharán el parón liguero para recuperar a algunos de sus jugadores antes de la cita contra el líder Breogán J. C. CÁCERES. Miércoles, 31 enero 2018, 08:29

Después de la tormenta, viene la calma. Una vez superado el leonino calendario al que el Cáceres ha tenido que hacer frente justo cuando más mermado estaba de jugadores, la competición confiere un parón para que los equipos vuelvan a coger oxígeno. Los cacereños no volverán a jugarse las lentejas hasta el viernes de la próxima semana, cuando los de Bohigas reciban en el Multiusos nada menos que al líder de la categoría, Breogán. Un cuadro, el gallego, que tan solo ha sido superado en tres ocasiones durante la presente campaña, convirtiéndose así en el más firme de los candidatos al ascenso directo a la ACB.

En la escuadra verdinegra estos días serán propicios para la recuperación de jugadores como Sergio Pérez -con gran carga de minutos pese a no poder jugar en Huesca por un proceso vírico- o Guillermo Corrales, este último ya incluido en la rutina de trabajo, a pesar de no jugar finalmente en tierras oscenses por precaución. El que aún tendrá que esperar para recuperarse totalmente de sus dolencias será Rolandas Jakstas, sin que el club haya dado hasta el momento algún paso en firme para reforzar la plantilla con vistas a la recta final de la liga regular. Un hecho motivado en pro de la salvaguarda de la viabilidad económica del club, cuyas arcas no están precisamente boyantes.

En el cuerpo técnico del Cáceres se está a la espera de conocer el diagnóstico definitivo que los facultativos arrojen sobre la lesión Warren Ward. Según se explica desde la entidad cacereña, tal anuncio podría no hacerse público hasta el próximo lunes, toda vez se le hayan practicado al jugador canadiense todas las pruebas pertinentes que sirvan para descartar una lesión de gravedad en su rodilla izquierda.

El equipo de Ñete Bohigas, que por ahora conserva la última plaza que da derecho a jugar por el ascenso, regresó ayer a los entrenamientos para preparar el partido de la semana que viene.