El Cáceres reverdece sus ilusiones

Cáceres. En su undécima temporada de existencia, el Cáceres no solo ha conseguido renovar las ilusiones entre sus aficionados, sino también aumentarlas más si cabe. La plantilla confeccionada durante este verano por el cuerpo técnico ha tenido mucho que ver para que las ganas de baloncesto hayan reverdecido en la ciudad. En liza estará un grupo humano que, con meza de juventud y veteranía, y al menos en el aspecto teórico de la cuestión, estará obligado a luchar por meterse en los playoffs por el ascenso a la ACB. Una pretensión que tampoco esconden desde la propia entidad, aunque sin considerarlo todavía como algo obligatorio: «Hemos hecho un equipo más compensado que el de la pasada temporada, sin duda, pero eso no me da la llave para entrar en playoffs. Lucharemos por ello, pero tampoco quiero cargar a los jugadores con esa responsabilidad. Ahora hay que ver cómo juegan los otros equipos, que se han reforzado mucho, y dónde nos pone la competición», analiza el técnico Ñete Bohigas.

La primera piedra en el camino para el Cáceres será hoy uno de los gallitos de LEB Oro. El recién descendido Manresa recibirá a los verdinegros en el Nou Congost a partir de las 20.30 horas. Una cita, por cierto, que ha sido adelantada respecto a la fecha inicial para no hacer coincidir el encuentro con el referéndum ilegal convocado por el Gobierno catalán. Así, en la víspera de un escenario al que tampoco es ajeno el deporte, el Cáceres intentará ser algo más que un mero convidado de piedra en medio todo el maremágnum que se ha despertado en el espectro social.

Con la faceta reboteadora como principal preocupación durante esta pretemporada, el cuerpo técnico del Cáceres ha puesto el acento últimamente en cerrar el rebote defensivo. Algo que, según reconoce Bohigas, «es un tema largo de hablar. Hay que seguir trabajando. Nosotros somos un equipo que juega con tres grandes y tenemos que dominar el rebote. Vamos a ver si no se repite ese pequeño problema», indica el preparador del equipo verdinegro.

Quizás la principal incógnita para esta temporada descanse en la dirección, pues Corrales y Pol Oliver formarán una pareja inédita hasta el momento. El base madrileño ya dio la pasada temporada un gran paso hacia adelante tras la lesión del timonero José Antonio Marco. Ahora está por ver si su nuevo compañero puede aportar el peso específico suficiente para una correcta distribución del juego colectivo. Además de en Pol Oliver, las miradas también estarán puestas en otras nuevas adquisiciones, como es el caso de Dani Martínez y especialmente de los hombres interiores; Robertas Grabauskas y Ola Keshinro. Ambos acompañarán a Jakstas, que regresa, cual hijo pródigo, a la que fue su casa para aportar consistencia al juego interior. En el perímetro serán Warren Ward y Nikola Rakocevic los encargados de sacar la artillería, siempre con la complicidad del capitán Luis Parejo. Una plantilla que se completa con el insaciable y polifacético Sergio Pérez, todo un valor seguro cuando está sobre la cancha. Casi con toda seguridad, esta será la última temporada del alero madrileño como jugador profesional.

Sobre su rival de hoy, el entrenador del Cáceres es consciente del potencial que encierra el conjunto manresano: «Es uno de los grandes aspirantes al ascenso. Tienen mucha calidad en sus jugadores nacionales. Con poco que ayuden los extranjeros, que son de un excelente nivel, se convierten en un equipo llamado al ascenso», reconoce Bohigas.

No obstante, el técnico visitante no descarta dar la sorpresa en la que considera de una las canchas más complicadas de la competición. Precisamente los partidos lejos del Multiusos han sido la losa que el Cáceres ha arrastrado durante los últimos ejercicios. Por ello, una victoria cacereña hoy en pista tan de postín serviría para evitar posibles fantasmas pasados a las primeras de cambio.

La expedición del equipo extremeño llegó ayer a Manresa y los jugadores se ejercitaron por la tarde en el escenario del partido. Para este estreno liguero, Ñete Bohigas cuenta con todos los hombres a su libre disposición, incluido Nikola Rakocevic. El jugador balcánico, sin embargo, intenta alcanzar aún el tono óptimo para la competición tras haber estado parado durante buena parte de la pretemporada.

El entrenador del Cáceres confía en que desde el inicio los jugadores de la rotación puedan cubrir con solvencia el expediente encomendado. Algo que la pasada temporada se echó en falta y que mermó en demasía las posibilidades de los verdinegros. Con esta primera cita de nivel, todos ellos tendrán ante sí la posibilidad de dar hoy un golpe encima de la mesa ante uno de los mejores equipos de toda la competición.

Al margen de lo deportivo, el Cáceres permanece aún a expensas de recibir el visto bueno para comenzar a utilizar las instalaciones del pabellón Multiusos tras los trabajos de adecuación realizados en el recinto durante este verano. Y es que los cacereños aún no han podido entrenar si un solo día durante esta pretemporada en su cancha.