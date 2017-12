El Cáceres se refugia en el triple Rakocevic volvió a ser el máximo anotador del Cáceres con 26 puntos. :: Armando Méndez Los verdinegros vencen a un Araberri superior en lo colectivo pero incapaz de contener el lanzamiento exterior J. CEPEDA CÁCERES. Sábado, 16 diciembre 2017, 08:43

El Cáceres necesitaba lavar su imagen, en primer término, y conseguir una victoria que acabase con la racha negativa de los tres últimos varapalos. Ayer ante Araberri firmó un aprobado simple en cuanto a imagen, pero a la vez supo ver en el triple un subterfugio para deshacerse del conjunto vasco (89-85) con un propuesta basada en una política casi suicida. Ayer el balón entró -16 aciertos- y salió cara, pero los de Bohigas están obligados a buscar otros recursos dentro de sus planteamientos tácticos de juego si quieren aspirar a algo más que no sea la mera salvación. Y es que los locales lanzaron en 37 ocasiones desde más allá de la línea de los 6,75 metros, diez veces más que de dos. Todo ello con una defensa que continúa presentando algunas lagunas subsanables.

89 CÁCERES 85 ARABERRI Cáceres Corrales (13), Parejo (6), Ward (15), Jakstas (3) y Keshinro (8) -cinco inicial- Olivier (3), Sergio Pérez (6), Grabauskas (0), Rakocevic (26) y Dani Martínez (9). Araberri Wintering (18), Dee (34),Uclés (3), Edwards (12) y Araújo (12) -cinco inicial- Mitola (0), Mitrovic (2), Adam (4), Lorenzo (0) y Cizmic (0). Marcador 22-31, 46-48 (descanso), 61-61 y 89-85 (final). Árbitros López Herrada y Martínez Silla. Sin eliminados. Incidencias 900 espectadores en el Multiusos.

En el triunfo del Cáceres mucho tuvo que ver Nikola Rakocevic, quien no solo pudo jugar, sino que fue el auténtico verdugo de los de Antonio López en los momentos decisivos. El montenegrino acabó con 26 puntos en su haber y también encarándose el palco de autoridades en sus celebraciones.

EL PROTAGONISTA Rakocevic, visiblemente con los nervios a flor de piel, se encaró con una parte del palco al celebrar algunas de sus canastas en el último cuarto. Aunque la actuación de Rakocevic fue decisiva para el Cáceres, el estandarte del encuentro fue Dee en los visitantes Ni él ni Wintering fueron suficiente para frenar a los locales.

Con Parejo en el quinteto inicial cacereño, el cero a cinco que los de Antonio Pérez rubricaron de salida en el primer minuto de juego no auguraba nada bueno. Tal es así que con menos de tres minutos disputados el técnico Ñete Bohigas se vio obligado a pedir el primer tiempo muerto cuando el marcador rezaba un 3-11 para los visitantes, más acertados en ataque y avispados en labores defensivas. El parón técnico no cambió la decoración del encuentro y los de Antonio Pérez no tardaron en conseguir su primera renta de once puntos a renglón seguido con un triple de Dee, quien daría durante todo el encuentro un auténtico recital de baloncesto.

Aunque la reacción de los verdinegros en zona ofensiva tuvo lugar, los cacereños hacían aguas en defensa con un Araberri que a través de rápidas y letales transiciones dañaba a los de Ñete Bohigas. Con algunos pitos desde la grada, al final del primer cuarto se llegada con el 22-31 para los visitantes..

Ya en el segundo cuarto, el Cáceres comenzó a mostrarse más agresivo en defensa y dos triples, uno de Rakocevic y otro de Dani Martínez, situaron a cuatro a los locales (28-32) en los primeros compases. Todavía sin lograr un sano equilibrio entre el juego interior y exterior, el equipo verdinegro se mantenía con vida a través de lanzamientos de tres puntos. Mientras, su rival no dejaba de orquestar un trabajo más compacto, con Dee como estandarte. Destacables fueron en el Cáceres los buenos minutos de Dani Martínez en la rotación. El catalán fue el encargado de poner al Cáceres a dos (46-48) al término de la primera parte.

Tras la reanudación, el Cáceres conseguía mantenerse con vida en el partido pese a que fueron los visitantes los que salieron más entonados. Los de Bohigas funcionaban a tirones y sin regularidad, con la línea de tres como casi único auspicio. Ello no fue impedimento para que los de Bohigas mantuvieran a su rival en distancias cortas, como reflejaba el 60-61 instaurado por Rakocevic a falta de algo más de dos minutos para el final del tercer cuarto. En propio montenegrino intentó sin éxito dar la vuelta al marcador con un par de tiros frontales desde más allá de la línea de los 6,75 metros, pero sería Jakstas con un tiro libre el encargado de empatar la contienda por primera vez tras el cero a cero inicial.

Con todo por decidir y las espadas en alto, Cáceres y Araberri saltaron al parqué en el último cuarto con el 61-61 luciendo en el luminoso del Multiusos. Los nervios parecieron atenazar a los visitantes, que excedieron el tiempo límite para sacar desde la banda a las primeras de cambio. Tras una contra rival, Rakocevic puso al Cáceres por delante por primera vez en el partido (64-63) gracias a tres tiros libres. Sin embargo, con un Dee imparable, un parcial de los visitantes de cero a siete volvió a poner el encuentro cuesta arriba para los intereses del Cáceres. Pero otra vez la línea de tres dio alas a los cacereños, esta vez con Sergio Pérez como protagonista para colocar el 76-76 a tres minutos y medio para el final. Otros dos triples consecutivos de Rakocevic elevaron al Cáceres a los altares, con un favorable 82-78 y dos minutos y 13 segundos por disputarse. Todo ello con el balcánico encarándose con un sector de la grada cacereña. En los momentos calientes el Cáceres supo mantener el tipo para sentenciar desde la línea de tiros libres. Al final, 89-85 para los extremeños.