«En Cáceres he tenido minutos y confianza»

Laura Quevedo, con el Al-Qazeres. Después de tres meses defendiendo la camiseta del Al-Qazeres, Laura Quevedo aún no se pronuncia sobre su futuro inmediato

CÁCERES. Llegó a la capital cacereña a finales del pasado mes de diciembre con la misión de reencontrarse consigo misma tras no disponer de los suficientes minutos en el ya hoy campeón de liga regular, Perfumerías Avenida. Tres meses después, Laura Quevedo ha cumplido su cometido en el Al-Qazeres: «Salí del Avenida buscando minutos y confianza. En Cáceres los he tenido. Por esa parte estoy contenta».

La que fuese internacional con la selección española reconoce a este diario que el final de la liga regular ha podido ser un poco descafeinado: «Una vez te quedas fuera de los playoffs y ya con la permanencia asegurada es más difícil mantener la concentración, pero hemos sacado partidos difíciles, como el de Ferrol, cuando pocos pensaban que podíamos hacerlo», defiende.

Quevedo, que durante su estancia en el Al-Qazeres ha mostrado voluntad pero quizás no todo el acierto que se le puede presuponer a una jugadora de su potencial, confiesa que, al margen de los números, nunca le ha faltado ni un ápice de profesionalidad sobre el parqué: «Los tiros unas veces se meten y otras no. Siempre intento hacer mi juego tanto en defensa como en ataque, pero hay veces que la pelota no quiere entrar. No ha sido por falta de actitud o por ganas». ¿Qué le deparará a Laura Quevedo el futuro a corto plazo? ¿Han existido conversaciones con el club para una posible renovación o existen otras metas en el horizonte? «Aún no, hasta que no acabe la temporada. Todavía no sé qué quiero hacer. Quiero ver qué tengo encima de la mesa para tomar una decisión», dice.