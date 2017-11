El Cáceres evalúa hoy sus verdaderas aspiraciones Warren Ward culmina una contra. :: A. Méndez Los de Ñete Bohigas, todavía sin Pol Oliver, reciben a un mermado Leyma Coruña en el que no estarán Gilling ni Monaghan J. CEPEDA CÁCERES. Viernes, 10 noviembre 2017, 08:30

Vuelta a empezar. El Cáceres regresa hoy al Multiusos frente al Leyma Coruña (21.00 horas) para intentar ganar en casa lo que no es capaz de abrochar a domicilio. Con un discreto inicio de temporada que contempla dos victorias y cinco derrotas para los verdinegros, el duelo de esta noche está llamando a ser una especie de punto de inflexión sobre las verdaderas aspiraciones de un equipo que, en caso de no salvar el expediente, podría comenzar a echar raíces en la zona baja de la tabla. Un escenario que pocos hubiesen imaginado hace tan solo un par de meses. En cambio, un nuevo triunfo del Cáceres ante un rival de suma entidad y con contrastado caché en la competición podría revitalizar los ánimos entre la parroquia cacereña, ávida de recibir alegrías.

Bien es cierto que el infortunio ha vuelto a hacer acto de presencia en el seno del equipo dirigido por Ñete Bohigas, y es que la ausencia del base Pol Oliver debido a su lesión en el cuádriceps no acaba de esclarecerse. El jugador, que continúa sin entrenar con sus compañeros, será sometido esta próxima semana a una nueva evaluación médica con el objeto de poder determinar el alcance exacto de su dolencia. «El chico tiene una ilusión tremenda por reincorporarse, pero no podemos forzar porque no queremos una recaída», decía ayer el entrenador del Cáceres sobre el jugador, quien vive su primera experiencia como profesional.

EL DATO 43 Son las asistencias que lleva repartidas el visitante Jorge Sanz, quien lidera el ranking de la liga.

El poderoso Leyma Coruña tampoco las tendrá todas consigo. Además de la lesión de larga duración de Larry Abia, el exjugador verdinegro Sergio Olmos, quien en las últimas temporadas está dando la mejor versión de sí mismo, no ha podido entrenar en toda la semana y será duda para el partido de hoy hasta última hora. Los que están prácticamente descartados por parte visitante tras caer lesionados en los últimos días son Gilling y el fichaje estrella de los gallegos, un Zach Monaghan que con su llegada al Palacio de los Deportes de Riazor ha elevado con creces el potencial del hoy rival de los verdinegros. Esta situación hará que Gustavo Aranzana solo pueda disponer de ocho jugadores profesionales en liza para intentar conquistar la plaza cacereña.

EN EL PUNTO DE MIRAGustavo Aranzana Entrenador Coruña LO DICE...Ñete Bohigas «Necesitamos que nuestro juego interior sume, no ya en cuanto a puntos, sino también desde la creatividad para generar desde el poste bajo»

Con esta tesitura, el Cáceres confía en trasladar las buenas sensaciones desprendidas durante la semana de entrenamientos a la mera competición: «Hemos entrenado a muy buen nivel y espero que eso se pueda reflejar ante Coruña, que es un equipo hecho para estar en playoffs», explica Ñete Bohigas.

El técnico del Cáceres considera que su equipo aún tiene que hilar más fino para equilibrar la balanza entre el juego interior y el exterior: «Si somos capaces de anotar desde fuera, competimos siempre, pero necesitamos que el juego interior sume, no ya en cuanto a puntos, sino también desde la creatividad para generar desde el poste bajo, que es algo que nos está faltando».

A pesar de la más que probable ausencia de Monaghan, la batalla en la dirección promete ser apasionante, con un Coruña que se presenta en Cáceres con Jorge Sanz, quien por el momento es el máximo asistente de la competición. Nuevamente Corrales y el 'converso' Dani Martínez tendrán que bregar para llevar las riendas del juego cacereño: «Los bases nacen y no se hacen. Dani está haciendo un esfuerzo grandísimo», alaba Bohigas sobre su alero reconvertido a base.

Entre tanto, los aficionados del Cáceres ansían ver por fin la mejor cara de hombres contrastados como Rakocevic y Jakstas, quienes sobre el parqué del Multiusos ya han demostrado su valía en numerosas ocasiones. Dos puntales llamados a dar un paso al frente para que el Cáceres mantenga vivas sus aspiraciones de meterse en puestos de playoffs a final de temporada, pese a que el propio Bohigas ya ha repetido en varias ocasiones que no cargará con esa presión a su grupo de trabajo. Esta noche, y ante su público, una nueva oportunidad para calibrar las posibilidades del conjunto cacereño.

El experimentado técnico vallisoletano regresa como rival a la que fue su casa durante dos temporadas y media, entre los años 2009 y 2012.