El Cáceres cae con estrépito en Lugo Bohigas se muestra resignado ante la fatalidad del Cáceres. :: OPTA El Breogán arrolla al equipo de Ñete Bohigas, impotente en todo momento ante el vendaval celeste en tiro exterior OPTA LUGO. Domingo, 22 octubre 2017, 10:25

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad no pudo sacar nada positivo de su visita a Lugo, pero nada de nada. Los de Antonio Bohigas se vieron superados en todo momento por su rival, que fue como una apisonadora para los extremeños. Breogán, único invicto en la competición, sometió de todas las maneras posibles a un Cáceres desanimado apagado por momentos.

101 BREOGÁN 73 CÁCERES Cafés Candelas Breogán Cristian Díaz (12), Lofberg (17), Arco (20), Demetrio (10) y Stainbrook (10) -quinteto inicial- Rubio (5), Quintela (5), Úriz (13), Cigoja (2), Sulejmanovic (7) y Córdoba (-). Cáceres Patrimonio de la Humanidad Corrales (4), Parejo (8), Augustus (16), Jakstas (6) y Grabauskas (3) -quinteto inicial- Rakocevic (12), Martínez (3), Olajide (9) y Anagnostou (12). Parciales: 32-15; 18-18 (50-33); 32-21 (82-54); 19-19 (101-73). Árbitros Pinela García (colegio castellano leonés) y Ríos Marcos (colegio gallego). Eliminaron por cinco faltas personales al jugador local Cigoja (minuto 39) y al jugador visitante Jakstas (minuto 34). Además, sancionaron una falta técnica al jugador visitante Rakocevic (minuto 27). Incidencias Partido disputado en el Pazo Universitario de Lugo ante unos 2.200 espectadores. Antes de comenzar el encuentro se guardó un minuto de silencio por los fallecidos en los incendios que asolaron Galicia y Portugal.

Breogán y Cáceres comenzaron mostrando sus armas, siendo más un partido de entrenadores que de jugadores. Bohigas y Lezkano sacaron todos los trucos. Defensas mixtas, match up, carretones y agresividad. Los dos técnicos se conocen muy bien y ninguno dudó en poner alguna trampa a su rival. El encuentro empezó mal para los verdinegros, con un Breogán muy enchufado en ataque y duro en defensa. Cáceres estaba más espeso, con peor circulación de balón y sin poder parar las acometidas de Arco y compañía. Las primeras ventajas no tardaron en llegar (20-9) después de poco más de seis minutos de juego. El equipo lucense quería un ritmo rápido, sin concesiones y con las cosas muy claras en todas las parcelas, mientras que los visitantes buscaban un baloncesto más elaborado. El Breogán no tardó en sacar el mazo, quería sentenciar por la vía rápida, la del 6,75, y con el dulce en el acierto la ventaja no hizo más que crecer para los locales. Bohigas buscaba reacciones en el banquillo, pero no conseguía dar con la tecla. Al término de los primeros diez minutos el partido solo tenía color celeste (32-15).

En el segundo periodo los visitantes salieron algo más concentrados, viendo el aro con mayor facilidad, el problema, que Breogán también seguía sumando puntos sin apenas problemas (37-20) y la diferencia seguía instalada en los 17 puntos. El Cáceres tiraba de casta con Anagnostou y Rakocevic, pero Stainbrook y Lofberg estaban ahí para responder. Con el paso de los minutos llegaron los arreones, lo que permitió que los visitantes redujeran la diferencia y se volvieran a meter un poco más en partido (42-31). Natxo Lezkano no quería dar alas a los verdinegros, paró el partido y buscó reconstruir un poco al equipo. A partir de ahí un parcial de 8 a 0 dio el más 19 en favor del equipo lucense. Si los lanzamientos lejanos no entraban, los locales se dedicaban a correr e intentar deshacer a la defensa rival. Bohigas sabedor de que la cosa no iba ni mucho menos bien paró el partido, buscaba remediar un poco el resultado antes del descanso, pero apenas lo consiguieron (50-33).

Tras el tiempo de recreo el partido no comenzó mejor para Cáceres. Una falta antideportiva daba todavía más ventaja al equipo celeste. Bohigas tiraba de zonas para intentar frenar a los interiores breoganistas, pero enseguida aparecían los exteriores para continuar abriendo brecha. La ventaja se iría por encima de los 20 puntos antes del ecuador del tercer cuarto (61-38) lo que obligaba al técnico visitante a parar una vez más el partido, buscando una reacción de los suyos. Tenía mala pinta para los cacereños, el Breogán campaba a sus anchas por el parqué, todos los jugadores tenían un exceso de confianza, todo lo contrario que los del equipo visitante, que no paraban de pelear, pero estaban negados de cara al aro.

Con la diferencia instalada por encima de los 20 puntos, el Cáceres buscaba por todos los medios recortar la diferencia, pero se antojaba muy complicado parar las acometidas celestes (71-49) era el resultado a tres minutos de que volara el tercer periodo. Los verdinegros no daban parado a un Cafés Candelas enchufado en todas las facetas, con un resultado alarmante al término del tercer cuarto (82-54).

Los últimos diez minutos serían un mero trámite. Cáceres solo debía esperar al resultado final y hacerlo con el mayor decoro posible. Con la desventaja instalada en los 30 puntos los últimos minutos fueron una auténtica pachanga.