LEB ORO Cáceres se encomienda a la grada Grabauskas lucha por un rebote ante Breogán. :: A. Méndez Los verdinegros, que pretenden registrar hoy la mejor entrada de la temporada en el Multiusos, reciben al Valladolid con el objetivo de ganar tranquilidad J. C. Miércoles, 21 marzo 2018, 08:21

CÁCERES. Tras cuatro derrotas consecutivas y con tan solo dos partidos de ventaja respecto a los puestos de descenso, el Cáceres necesita hoy más que nunca recuperar su particular duende en el Multiusos frente al Valladolid (20.45 horas). El equipo de Ñete Bohigas, con ocho profesionales en su haber tras la incorporación del británico Will Saunders, espera conseguir una victoria que le dé la tranquilidad casi definitiva para afrontar posteriormente los últimos seis partidos ligueros en una situación algo más desahogada. Enfrente hoy estará un rival que aventaja al cuadro extremeño en un solo triunfo y que, al igual que el conjunto cacereño, también es uno de los candidatos con opciones realistas para luchar por los playoffs por el ascenso a la liga ACB.

Los de Paco García ya lograron derrotar al Cáceres en el partido disputado en la primera vuelta en el polideportivo Pisuerga por 20 puntos de diferencia. No obstante, Bohigas reconoce que el nivel de los dos equipos es más parejo de lo que reflejó el marcador aquel 28 de noviembre: «El partido fue más igualado, pero nuestros dos últimos minutos fueron un desastre y nos dejamos ir», rememora.

EL DATO 6,3 Es la media de asistencias por partido de Óscar Alvarado, quien encabeza el ranking de la liga.

El principal atractivo hoy en el Cáceres será Will Saunders, quien continúa acelerando a marchas forzadas su proceso de adaptación al equipo tras haberse vestido de corto por primera vez el pasado viernes en Ourense: «Lo eché al ruedo sin prácticamente entrenar porque no teníamos otra opción y para que le sirviera de toma de contacto. Está poniendo todo de su parte para ayudarnos cuanto antes», explica el técnico. Bohigas añade que Saunders, sin ser un jugador sobresaliente en alguna faceta en particular, sí podrá aportar al equipo una rotación de garantías en las próximas semanas: «Es un jugador que sabe hacer un poquito de todo y que entiende bien el juego. Sabe a quién dar la bola en cada momento». El técnico cacereño espera que tras los partidos de hoy y del sábado en la cancha de Prat la nueva adquisición pueda mostrar en el próximo encuentro casero ante Lleida gran parte de su potencial.

EN EL PUNTO DE MIRAWill Saunders Alero Cáceres LO DICE...Ñete Bohigas «Will Saunders es un jugador que sabe hacer un poquito de todo y que entiende bien el juego. Sabe a quién dar la bola en cada momento»

Respecto al envite de esta noche, el Valladolid es un recién ascendido, pero con hechuras de equipo contrastado. Entre las piezas más destacadas del conjunto visitante se encuentran el base Óscar Alvarado, que lidera el ranking de asistencias en la categoría con 6,3 por partido, así como Sergio de la Fuente, la principal referencia del grupo de Paco García en la pintura. «Es un equipo muy físico, con mucho contacto cuerpo a cuerpo».

Se espera que el Multiusos viva hoy una de sus mejores noches de la temporada en lo que a afluencia de público se refiere. Todo gracias a la importancia de la cita y a las numerosas entradas que se han repartido entre los participantes de la Carrera contra el Cáncer. Algo que, según el preparador del Cáceres, servirá de gran ayuda: «Espero que haya un buen ambiente. Nos quedan siete partidos del año».

Una vez la reaparición de Nikola Rakocevic podría ser inminente, el proceso de recuperación de Warren Ward continúa arrojando algunas dudas, hasta el punto de que el club aún no sabe si podrá reaparecer antes de que finalice la temporada regular: «Si llega, bienvenido sea, pero no me quiero hacer ilusiones. El cuerpo médico está haciendo un esfuerzo tremendo para que pueda estar», mantiene el entrenador. Mientras, y como es habitual en las últimas citas ligueras en el Multiusos, el plantel del Cáceres será completado hoy con algunos de los júniors o jugadores vinculados.

En el estreno ante sus nuevos aficionados, el internacional británico del Cáceres será el centro de todas las miradas. De él se espera buena rotación.