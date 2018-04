El Cáceres se despide en feudo palentino Pol Olivier, en plena penetración. :: A. Méndez Los de Bohigas cierran hoy el círculo de una temporada marcada por las adversidades y con la tercera permanencia consecutiva asegurada J. CEPEDA CÁCERES. Viernes, 27 abril 2018, 08:09

Última parada y descanso del guerrero. El Cáceres pondrá hoy en Palencia (Municipal de los Deportes, 21.00 horas) punto y final a una temporada marcada por las adversidades y en la que los extremeños han conseguido saldar su actuación con éxito para mantener la categoría en LEB Oro por tercera campaña consecutiva.

Sobre el parqué palentino nada se jugará en esta última jornada el conjunto verdinegro ante un adversario ya clasificado para los playoffs por el ascenso y que busca escalar un puesto en la clasificación para tener un cruce de cuartos de final lo menos leonino posible.

Tras soltar toda la tensión acumulada en la recta final de la competición con esas victorias clave ante Lleida, Araberri y Castellón, el Cáceres intentará ya sin Sergio Pérez en sus filas dar la mejor versión de sí mismo con el objetivo de poner su particular broche a la temporada. Una cita que servirá a los visitantes para defender la actual décima posición.

Ñete Bohigas «Al final de la temporada, cuando era más complicado ganar, vencimos a Lleida, Araberri y Castellón. Ha sido una gran muestra de compromiso y seriedad por parte de los jugadores»

200 es el número de victorias en partido oficial que, desde su fundación en 2007, el Cáceres podría conseguir hoy si se impone en tierras palentinas

El entrenador cacereño, Ñete Bohigas, sostiene que durante la presente semana ha intentado hacer que su grupo mantenga la tensión, reconociendo también que no ha sido una empresa fácil a tenor de todo lo vivido en las últimas semanas. El técnico, como es habitual, pretende que su grupo salga a por todas «para ser honestos con nosotros mismos y con la competición».

De menos a más en el presente ejercicio, Palencia es hoy un rival que parece haber conseguido por fin un rendimiento acorde al de su potencial, con una segunda vuelta de campeonato a la altura de los grandes. «Tienen mucho jugador nacional experimentado. Están convencidos del trabajo que están haciendo y será un partido muy complicado, pero nosotros vamos a intentar despedirnos bien».

Haciendo balance de la campaña, el entrenador del Cáceres se sincera sin restar ni un ápice de mérito al trabajo desplegado por su equipo: «No se puede decir que haya sido una gran temporada en cuanto al resultado porque ha habido momentos en los que no hemos tenido mimbres para poder construir, pero sí es cierto que al final de la temporada, cuando era más complicado ganar, vencimos a Lleida, Araberri y Castellón. Ha sido una gran muestra de compromiso y seriedad por parte de los jugadores».

Respecto al rival de hoy del conjunto extremeño, además de integrantes de reconocido prestigio en la escena nacional como Urko Otegui o Jordi Grimau, el conjunto dirigido desde el banquillo por Alejandro Martínez cuenta con grandes activos en la rotación, como es el caso de Nikola Cvetinovic. Del mismo modo, en el cuadro palentino también presta sus servicios el exjugador del Cáceres Carlos Toledo.

Tras el encuentro de hoy, el Cáceres se tomará unos días de descanso para comenzar a perfilar la próxima campaña. Mientras, Ñete Bohigas deja la puerta abierta a su continuidad: «Siempre lo he dicho. No hay nada que más me guste en el mundo que entrenar y estoy encantado de hacerlo en mi casa. No sé a quién, pero seguiré entrenando porque es mi pasión y mi ilusión».

Sus 315 partidos disputados en la ACB son buena muestra de la valía y suficiencia de un jugador que ha regresado a las competiciones FEB por la puerta grande.