LEB ORO El Cáceres, en busca de sí mismo Bohigas, durante un tiempo muerto. :: a. méndez Los verdinegros intentarán hoy la machada en la cancha del Prat para disipar dudas y alejarse del descenso J. CEPEDA Sábado, 24 marzo 2018, 10:37

cáceres. El Cáceres afronta desde hoy en El Prat de Llobregat (Joan Busquets, 18.15 horas) un negociado no apto para pusilánimes. Los de Ñete Bohigas se batirán el cobre en estas seis últimas jornadas con la intención única de salvar la categoría en una temporada llena de contratiempos a causa de las lesiones y del inmovilismo institucional, pues la llegada del único refuerzo se llevó a cabo incluso fuera de la fecha límite de mercado invernal.

Sin tiempo para lamentaciones en la gestión, bien es cierto que los verdinegros parten en su particular objetivo con un colchón de dos victorias respecto a los puestos de descenso. Sin embargo, no es menos cierto que enfrente estará hoy un adversario que conserva sus opciones para conseguir el cetro liguero, pues los de Arturo Álvarez moran a tan solo un triunfo del líder Breogán. Los barceloneses cuentan con jugadores de contrastada reputación, como es el caso del base Josep Pérez, quien cuajase una actuación estelar en la primera vuelta cuando Prat venció al Cáceres en el Multiusos, y también con sumo poderío interior, como el que ejercen los castigadores Andriuskevicius y Cate.

EL DATO 5 Son las derrotas consecutivas que acumula el Cáceres, que no vence desde mediados de febrero.

A pesar de la complicada situación que vive el Cáceres, con cinco derrotas consecutivas, el entrenador Ñete Bohigas no quiere trasladar un mensaje pesimista, asegurando que su equipo optará a todo en las seis finales que tiene por delante. A los extremeños les podría valer una sola victoria para mantener la categoría, aunque la cifra de dos triunfos es la que daría la salvación virtual. «Ni quiero transmitir pesimismo, ni tampoco unas quimeras estúpidas. No vamos a ir con la derrota. Prat también es nuestra liga porque nos lo hemos ganado a pulso. A los otros dos de arriba sí les ganamos. No seremos tan malos», expresa el técnico Ñete Bohigas con vistas al encuentro de esta tarde.

EN EL PUNTO DE MIRAJosep Pérez Base Ñete Bohigas «Antes te podías poner en manos del talento individual, ahora no. Y no es una visión pesimista, sino realista. A un equipo que está así cualquier momento de pitos o de silencios en el pabellón le afecta una barbaridad»

En la expedición del equipo cacereño viajó ayer el balcánico Nikola Rakocevic, aunque a buen seguro no dispondrá de minutos. Sí los tendrá, si todo va según lo previsto, la próxima jornada contra Lleida.

Bohigas, al estilo Zidane

Antes de hacer análisis globales en forma balance sobre el rendimiento de unos u otros, Bohigas rompe una lanza en favor de todo su plantel: «Quiero defender a mis jugadores. A Barcelona fuimos seis y dos juniors y casi ganamos. Ahora necesitamos el apoyo de todo el mundo. Entiendo que la gente quiera ver ganar y que se enfade, pero a un equipo que está así cualquier momento de pitos o de silencios en el pabellón le afecta una barbaridad», asevera refiriéndose a la disconformidad mostrada por parte de la parroquia verdinegra el pasado miércoles en la derrota frente al Valladolid.

El entrenador del Cáceres sostiene que a lo largo de la temporada su equipo ha tenido que jugar con el hándicap de las constantes adaptaciones en los sistemas de juego, lo que está suponiendo toda una losa: «Antes te podías poner en manos del talento individual, ahora no. Y no es una visión pesimista, sino realista». Y es que lo cierto es que precisamente los jugadores más creativos y descarados del Cáceres, como son Ward, Rakocevic y el recién operado Dani Martínez son los que no están pudiendo ayudar por motivos obvios.

Tras el partido de hoy en tierras catalanas, al Cáceres le espera un exigente final de campeonato. Los verdinegros volverán a jugar el próximo domingo ante Lleida en el Multiusos. Luego tendrán que rendir visita de forma consecutiva al Araberri y al Melilla, recibir al Catellón y visitar Palencia en la última jornada.

El base de Prat ya dejó buena muestra de sus hechuras en el partido de la primera vuelta disputado en el Multiusos. De él depende el ritmo de juego del cuadro catalán.