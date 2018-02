LEB ORO El Cáceres, ante el gigante de gigantes Olivier (imagen) volverá a estar acompañado de Corrales. :: A. Méndez Los extremeños, sin Ward pero con Corrales y Jakstas, reciben esta noche al Breogán, líder y flamante campeón de la Copa de la Princesa J. CEPEDA Viernes, 9 febrero 2018, 08:34

CÁCERES. «Es uno de los partidos que hay que venir a ver. Una gran plantilla contra otra que va a pelear dentro de sus posibilidades». Así 'vendía' ayer el entrenador del Cáceres, Ñete Bohigas, el encuentro que su equipo jugará esta noche en el Multiusos (21.00 horas) frente a Breogán. El cuadro lucense, dueño y señor de la competición con solo tres derrotas hasta la fecha, llega a tierras cacereñas siendo el más firme candidato al ascenso directo a la ACB. Lo hace, además, con el flamante título de la Copa de la Princesa de Asturias abrochado la pasada semana ante el Manresa.

Para continuar haciendo honor a una temporada que ya puede catalogarse como escalabrada en cuanto a percances en su plantel, el Cáceres tendrá que asumir esta noche y al menos durante más de un mes la baja de Warren Ward debido a sus dolencias en la rodilla izquierda. Además de la ausencia del tirador canadiense, el cuerpo técnico del equipo verdinegro tendrá que lidiar con el estado físico de Robertas Grabauskas, quien no ha podido ejercitarse durante la semana a causa de una contractura en la espalda. Serán las sensaciones individuales del jugador las que determinen en última instancia si puede o no ayudar hoy a sus compañeros.

EL DATO Son los triunfos que el Cáceres ha logrado en su fortín del Multiusos Solo Breogán tiene un mejor registro como anfitrión esta temporada en LEB Oro.

Como contraprestación, el parqué del Multiusos será testigo de los esperados regresos de dos de los baluartes locales, como son el base Guillermo Corrales y el interior Rolandas Jakstas. El primero, que no jugó por precaución el último partido disputado en Huesca antes del parón, no tendrá problemas para desplegar un aceptable tono competitivo. No así el lituano, que podrá disponer ya de sus primeros minutos, aunque aún lejos de su mejor nivel.

EN EL PUNTO DE MIRAMatt Stainbrook Pívot LO DICE...Ñete Bohigas «Breogán es el mejor equipo de la liga y tiene una plantilla atractiva para el espectador. Están jugando bien y son muy sólidos, duros atrás y con mucho contacto. Tienen gran capacidad individual y colectiva»

Sobre el temible equipo dirigido por Natxo Lezkano, Bohigas alerta sobre la dificultad que entraña el choque y a la vez incita al aficionado indeciso: «Son de esos partidos que van a gustar a la gente. Es el mejor equipo de la liga y tiene una plantilla muy atractiva para el espectador. Están jugando tremendamente bien y son muy sólidos, duros atrás y con mucho contacto. Tienen una gran capacidad individual y colectiva», resume sobre la escuadra líder de LEB Oro. Y es que el peligro por parte visitante no solo puede llegar por obra del pívot Matt Stainbrook o del siempre versátil Salva Arco, sino que los gallegos cuentan con otros nombres que han sabido anteponer el interés grupal a los egos individuales en pro del objetivo del ascenso.

El Cáceres, con el honor de ser junto con Prat el equipo más productivo en casa después del propio Breogán, batallará esta noche ante su público para defender la actual plaza de playoffs que ostenta hasta la fecha.

En medio de la armónica constelación que nutre al conjunto gallego, el interior estadounidense es la estrella que más brilla gracias a su regularidad en diferentes facetas del juego.