«Hay buenos mimbres y mucho trabajo por delante» Lunes, 9 octubre 2017, 08:29

Tal y como ya sucediese el pasado miércoles tras el partido frente al Perfumerías Avenida, el entrenador del Al-Qazeres, Jacinto Carbajal, aseguró ayer que su equipo se vio lastrado ante Cadí La Seu por un mal segundo cuarto. «Fallamos más de lo normal. Intentamos varias cosas que no han salido», dijo antes de reconocer que a su grupo le falta aún algo de solidez. «Ahora no somos sólidas. Somos un equipo que tiene que pelear. Hay buenos mimbres y mucho trabajo por delante», finalizó el técnico cacereño. En su particular hoja de ruta estará intentar una mejor adaptación de Shayla Cooper: «Tiene que ser más intensa y no abusar de un mal tiro».

Por su parte, el visitante Bernat Canut se mostró conforme con lo hecho por sus jugadoras: «Hemos colapsado la zona y hemos corrido bien», defendió el técnico del conjunto catalán.